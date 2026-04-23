Euphoria: Sesong 3 (Episode 1 & 2)

Euphoria traff meg som et knallhardt slag i solar plexus. Et slags oppvekstdrama, men uten moralisering og uten å skyve fra seg grusomhetene. Toppet med førsteklasses skuespillere - Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney og Jacob Elordi regnes nå alle som Hollywood-elite - førte dette til en serie som brøt ny mark og ble værende i minnet lenge etter at den første sesongen var over.

I den andre sesongen, som kom i 2022, fikk vi mer av det samme, med imponerende karakterutvikling, og det ble snart klart at det ville komme en tredje sesong. Men så kom virkeligheten i form av covid-pandemien, skuespillerstreik og vanskeligheter med å organisere innspillingen, ettersom store deler av skuespillerne som nevnt hadde gått videre til egne, svært vellykkede karrierer.

OnlyFans blir løsningen for Cassie (Sydney Sweeney) når hun går tom for penger.

I tillegg gikk Angus Cloud, som hadde en ganske betydelig rolle i serien, bort, og våren 2025 avslørte Eric Dane at han hadde fått diagnosen ALS. Det var ikke lenger gitt at det i det hele tatt ville bli en tredje sesong, men som vi vet, har den nå startet på HBO Max, og jeg har sett de to første episodene.

Selv om Rue (Zendaya) alltid har vært seriens hovedperson, er dette spesielt tydelig i starten av Euphoria: Sesong 3. At det har gått fire år i det virkelige liv, gjenspeiles også til en viss grad i TV-serien. Mye har skjedd; high school er over, vennegjengene har splittet opp - men det ser ikke ut til å ha gått spesielt bra for noen. Når vi ser Rue igjen, har hun blitt narkotikakurér mellom Mexico og USA, og ikke overraskende er hun ikke fornøyd med livet sitt.

Mye tid går med til å fortelle hennes historie, hvordan hun havnet der hun er, og hennes vei bort fra elendigheten. Det blir tidlig klart at mørket og gråtonene består, og ved flere anledninger blir jeg slått av at det som i en hvilken som helst annen sammenheng ville blitt sett på som forferdelige omstendigheter, i Euphoria kan føles som en lettelse og en positiv utvikling.

Rue er fortsatt i sentrum av historien, og Zendaya gjør en strålende jobb med å levendegjøre henne og gjøre henne troverdig.

Cassie (Sydney Sweeney) og Nate Jacobs (Jacob Elordi) dukker også opp allerede i første episode. Cassie er fortsatt på randen av et sammenbrudd og har innsett at OnlyFans virker som en god måte å tjene penger på. Nate, derimot, er ikke fullt så overbevist, ettersom han driver en bedrift og trenger seriøse investorer.

Moralske dilemmaer blir stadig satt på prøve og ender ofte langt utenfor alle tenkelige grenser. Skaperne av Euphoria er fullstendig uredde, de forteller historien som de vil, og lar oss tre inn i en verden som forhåpentligvis de færreste av oss noen gang har måttet forholde oss til, med narkotika og psykiske problemer som en sentral grunnpilar. Når det er sagt, er det imidlertid en tydeligere overordnet fortelling denne gangen, der Rues liv er betydelig mer begivenhetsrikt enn da hun gikk på skolen og som rusmisbruker prøvde å kjempe seg gjennom hverdagen.

Eric Dane gikk dessverre nylig bort som følge av ALS, og gjør sin siste opptreden i Euphoria: Sesong 3. Han sliter med replikkene, men leverer likevel med den profesjonaliteten han var kjent for.

Dette gir sesong tre et annet preg enn de to foregående; den er mer actionfylt, i mangel av et bedre ord. Jeg regner med at ikke alle vil like dette, men for min del setter jeg pris på at det ikke er mer av det samme, og at high school-kapitlet for gjengen nå er over. Man kan selvfølgelig argumentere for at enkelte deler føles litt for søkt, og at det er litt synd at så gode skuespillere har så få scener sammen fordi de befinner seg på ulike stadier i livet (både geografisk og mentalt) - men det føles likevel som en naturlig progresjon.

Det er spennende å se hvor alle har endt opp, hvordan de takler livet, og selvfølgelig å være vitne til nye vendinger, svik, men også noen virkelig hjertevarmende gjenforeninger. Etter to episoder av Euphoria: Sesong 3 synes jeg serieskaperne er helt på rett spor, og i flere sekvenser føles det nesten som om Quentin Tarantino kunne ha skrevet en coming-of-age-historie, og det er jo en stor ros. Hvis resten av serien holder dette tempoet, ser det ut til at denne gjengen vil få den avskjeden både de og vi seere fortjener.