Euphorias tredje sesong blir sannsynligvis den siste

Som mange av oss hadde forventet, ser det ut til at sesong 3 av HBOs hitserie Euphoria blir den siste. Det var først denne uken at vi fikk kunngjøringen om at showet hadde kommet tilbake til produksjonen, og avbildet Zendayas karakter Rue i et nytt skjermbilde.

Ifølge Deadline bør vi imidlertid ikke håpe på en stor Euphoria retur i sin tredje sesong. HBOs viseadministrerende direktør Francesca Orsi er ikke 100% sikker på at dette er slutten, men vet at det har blitt snakket om det som om det er det. "Vi har snakket om det, jeg tror ikke noe er over før det er over, men det har blitt diskutert at dette er slutten," sa hun.

"Jeg tror du vil bli veldig fornøyd med denne sesongen, og hvordan vi bringer hver av karakterenes hele fortelling," la Orsi til. Og dermed ser det ut til at Euphoria, dramaet som en gang hadde oss hektet under og etter pandemien, ikke vil slutte med et smell, men med et langtrukket klynk.

Vi får se hvordan denne siste sesongen former seg, om det faktisk er det siste vi ser av disse karakterene. Selv om det finnes en historie for sesong 4, blir det en vanskelig oppgave å få skuespillere som Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney og Hunter Schafer til å droppe sine travle timeplaner og komme tilbake en gang til.