Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

EuroBasket 2025: alle lagene som er kvalifisert for åttedelsfinalene og par: når spiller de?

Alle kampene for 16-delsfinalene i EuroBasket 2025.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Gruppespillet i EuroBasket 2025 er avsluttet. De 16 beste lagene er fortsatt med i kampen, og de spiller semifinaler lørdag 6. september og søndag. Det var svært viktig ikke bare å kvalifisere seg (de fire beste i hver gruppe gikk videre), men også plasseringen, ettersom den avgjør pardannelsen videre.

Først, lagene som sier farvel til EuroBasket. I gruppe A, Estland og Tsjekkia. I gruppe B, Montenegro og Storbritannia. I gruppe C, Spania og Kypros. Og i gruppe D, Belgia og Island.

Åttendedelsfinalene på EuroBasket 2025

Lørdag 6. september



  • Tyrkia mot Sverige: 11:00 CEST

  • Tyskland mot Portugal: 14:15 CEST

  • Litauen mot Latvia: 17:30 CEST

  • Serbia mot Finland: 20:45 CEST

Søndag 7. september



  • Hellas mot Island

  • Polen mot Bosnia-Hercegovina

  • Italia mot Slovenia

  • Frankrike mot Georgia

(tidspunkter på søndag TBD)

Hvem ønsker du skal vinne EuroBasket 2025?

EuroBasket 2025: alle lagene som er kvalifisert for åttedelsfinalene og par: når spiller de?
EFKS / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportEuroBasketbasketball


Loading next content