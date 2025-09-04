Sport
EuroBasket 2025: alle lagene som er kvalifisert for åttedelsfinalene og par: når spiller de?
Alle kampene for 16-delsfinalene i EuroBasket 2025.
Gruppespillet i EuroBasket 2025 er avsluttet. De 16 beste lagene er fortsatt med i kampen, og de spiller semifinaler lørdag 6. september og søndag. Det var svært viktig ikke bare å kvalifisere seg (de fire beste i hver gruppe gikk videre), men også plasseringen, ettersom den avgjør pardannelsen videre.
Først, lagene som sier farvel til EuroBasket. I gruppe A, Estland og Tsjekkia. I gruppe B, Montenegro og Storbritannia. I gruppe C, Spania og Kypros. Og i gruppe D, Belgia og Island.
Åttendedelsfinalene på EuroBasket 2025
Lørdag 6. september
- Tyrkia mot Sverige: 11:00 CEST
- Tyskland mot Portugal: 14:15 CEST
- Litauen mot Latvia: 17:30 CEST
- Serbia mot Finland: 20:45 CEST
Søndag 7. september
- Hellas mot Island
- Polen mot Bosnia-Hercegovina
- Italia mot Slovenia
- Frankrike mot Georgia
(tidspunkter på søndag TBD)
