EuroBasket 2025: åpningskampene 27.-28. august og hvor du kan se dem
Ikke gå glipp av de to første dagene av EuroBasket 2025, der alle de 24 lagene spiller onsdag og torsdag.
I dag er dagen: EuroBasket 2025 sparkes offisielt i gang onsdag 28. august, med de første kampene fra gruppe A og B, i Latvia og Finland. I dag debuterer storfavoritten Serbia, sammen med elleve andre nasjoner, deriblant Portugal, Tyskland, Finland og Storbritannia.
Dagen etter debuterer de 12 lagene fra gruppe C og D, deriblant Spania, Frankrike, Italia og Slovenia. Det blir fem kamper i gruppespillet, og de fire beste fra hver gruppe på seks går videre til åttendedelsfinalene. Men det skjer ikke før 6. september.
Se alle de 12 kampene fra de to første dagene av EuroBasket 2025, med tider i CEST (en time mindre i Storbritannia).
Onsdag 27. august
- Storbritannia mot Litauen: 12:30
- Tsjekkia mot Portugal: 13:45
- Montenegro mot Tyskland: 15:30
- Latvia mot Tyrkia: 17:00
- Sverige mot Finland: 19:30
- Serbia mot Estland: 20:15
Torsdag 28. august
- Georgia mot Spania: 14:00
- Israel mot Island: 14:00
- Belgia mot Frankrike: 17:00
- Bosnia-Hercegovina mot Kypros 17:15
- Hellas mot Italia: 20:30
- Slovenia mot Polen: 20:30
Slik ser du EuroBasket 2025 direkte
Avhengig av hvilket land du bor i, finner du EuroBasket 2025 på forskjellige kanaler, noen gratis og noen mot betaling. Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025, som spilles frem til 14. september.
- Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia-Hercegovina: EON
- Kypros ALPHA CYPRUS
- Tsjekkia: CT sport
- Spania Teledeporte
- Estland TV3 TV6
- Finland: Nelonen Ruutu
- Frankrike TMC
- Georgia Georgian Public Broadcaster
- Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL
- Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste
- Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Latvia: Go3 Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2 RTCG 2
- Polen TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV Šport TV, EON
- Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport
- Sverige: SVT1 SVT1
- Türkiye S SPORT, TRT SPOR