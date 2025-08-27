EuroBasket 2025: åpningskampene 27.-28. august og hvor du kan se dem

HQ

I dag er dagen: EuroBasket 2025 sparkes offisielt i gang onsdag 28. august, med de første kampene fra gruppe A og B, i Latvia og Finland. I dag debuterer storfavoritten Serbia, sammen med elleve andre nasjoner, deriblant Portugal, Tyskland, Finland og Storbritannia.

Dagen etter debuterer de 12 lagene fra gruppe C og D, deriblant Spania, Frankrike, Italia og Slovenia. Det blir fem kamper i gruppespillet, og de fire beste fra hver gruppe på seks går videre til åttendedelsfinalene. Men det skjer ikke før 6. september.

Se alle de 12 kampene fra de to første dagene av EuroBasket 2025, med tider i CEST (en time mindre i Storbritannia).

Onsdag 27. august



Storbritannia mot Litauen: 12:30



Tsjekkia mot Portugal: 13:45



Montenegro mot Tyskland: 15:30



Latvia mot Tyrkia: 17:00



Sverige mot Finland: 19:30



Serbia mot Estland: 20:15



Torsdag 28. august



Georgia mot Spania: 14:00



Israel mot Island: 14:00



Belgia mot Frankrike: 17:00



Bosnia-Hercegovina mot Kypros 17:15



Hellas mot Italia: 20:30



Slovenia mot Polen: 20:30



Slik ser du EuroBasket 2025 direkte

Avhengig av hvilket land du bor i, finner du EuroBasket 2025 på forskjellige kanaler, noen gratis og noen mot betaling. Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025, som spilles frem til 14. september.



Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia-Hercegovina: EON



Kypros ALPHA CYPRUS



Tsjekkia: CT sport



Spania Teledeporte



Estland TV3 TV6



Finland: Nelonen Ruutu



Frankrike TMC



Georgia Georgian Public Broadcaster



Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL



Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste



Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Latvia: Go3 Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2 RTCG 2



Polen TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV Šport TV, EON



Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport



Sverige: SVT1 SVT1



Türkiye S SPORT, TRT SPOR

