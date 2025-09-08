EuroBasket 2025: resultater fra åttendedelsfinalene og kvartfinalene (datoer og klokkeslett)

HQ

EuroBasket har levert noen store spenninger og store sjokk i åttendedelsfinalene denne helgen, inkludert eliminering av to av favorittene: Frankrike og, spesielt, Serbia, som av de aller fleste ble ansett som den største favoritten til tittelen, men som har vendt hjem i åttendedelsfinalen, slik det skjedde forrige gang i 2022.



Tyrkia 85 - 79 Sverige



Tyskland 85 - 58 Portugal



Litauen 88 - 79 Latvia



Serbia 86 - 92 Finland



Polen 80 - 72 Bosnia-Hercegovina



Frankrike 70 - 80 Georgia



Italia 77 - 84 Slovenia



Hellas 84 - 79 Israel



Finland og Georgia har blitt turneringens to store overraskelser, men bare én av dem vil stå igjen etter tirsdag, da de møtes i kvartfinalene, med bekreftede datoer og klokkeslett.



Tyrkia mot Polen: Tirsdag 9. september kl. 16.00 CET, 15.00 BST



Litauen mot Hellas: Tirsdag 9. september, kl. 20.00 CET, 19.00 BST



Finland mot Georgia: Onsdag 10. september, 16:00 CET, 15:00 BST



Tyskland mot Slovenia: Onsdag 10. september kl. 20.00 CET, 19.00 BST

