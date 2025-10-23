EuroBasket-dommer arrestert i Serbia med mistanke om tilknytning til organisert kriminalitet

HQ

Uroš Nikolić, en basketballdommer som jobber i ABA-ligaen (som består av land som tidligere var med i Jugoslavia), i serbiske nasjonale konkurranser og også i toppkamper i EuropaLeague, ble arrestert onsdag etter at politiet fant 250 000 euro i leiligheten hans, melder lokale serbiske medier via Eurohoops.

Ifølge en av disse kildene var Nikolic en av ti personer som ble arrestert i Serbia, mistenkt for å ha tilknytning til en organisert kriminell gruppe. Andre arresterte er mistenkt for forbrytelser som forstyrrelse av offentlig orden og drap.

Uroš Nikolić, 39 år gammel (ikke å forveksle med en 38 år gammel serbisk spiller med samme navn, som fortsatt er aktiv i den serbiske klubben SPD Radnički), har spilt i EuroLeague siden 2019, blant annet i Final Four i 2021 og 2024, og denne måneden var han dommer i en kamp mellom Real Madrid og Olympiacos i Madrid.