EuroBasket: første resultater og tider for kampdag 2 29.-30. august
Resultater fra første kampdag i EuroBasket og tidspunkter for de andre kampene i gruppespillet.
Den første kampdagen i EuroBasket 2025 er over, med 16 kamper som ble spilt i Latvia (gruppe A), Finland (gruppe B), Kypros (gruppe C) og Polen (gruppe D). Dette ble resultatene :
Gruppe A
- Tsjekkia 50 - 62 Portugal
- Latvia 73 - 93 Tyrkia
- Serbia 98 - Estland 64
Gruppe B
- Storbritannia 70 - 94 Litauen
- Montenegro 76 - 106 Tyskland
- Sverige 90 - 93 Finland
Gruppe C
- Georgia 83 - 69 Spania
- Bosnia-Hercegovina 91 - 64 Kypros
- Hellas 75 - 66 Italia
Gruppe D
- Israel 83 - 71 Island
- Belgia 64 - 92 Frankrike
- Slovenia 95 - Polen 105
Kampdag 2 fortsetter 29. og 30. august, fredag og lørdag. Dette er tidene i CEST (en time tidligere i Storbritannia).
Fredag 29. august
- Tyskland mot Sverige: 12:30
- Tyrkia mot Tsjekkia: 13:45
- Litauen mot Montenegro 15:30
- Estland mot Latvia: 17:00
- Finland mot Storbritannia: 19:30
- Portugal mot Serbia: 20:15
Lørdag 30. august
- Italia mot Georgia 14:00
- Island mot Belgia: 14:00
- Frankrike mot Slovenia: 17:00
- Kypros mot Hellas: 17:15
- Polen mot Israel: 20:30
- Spania mot Bosnia-Hercegovina: 20:30
Slik ser du EuroBasket 2025 direkte
Avhengig av hvilket land du bor i, finner du EuroBasket 2025 på forskjellige kanaler, noen gratis og noen mot betaling. Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025, som spilles frem til 14. september.
- Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia-Hercegovina: EON
- Kypros ALPHA CYPRUS
- Tsjekkia: CT sport
- Spania Teledeporte
- Estland TV3 TV6
- Finland: Nelonen Ruutu
- Frankrike TMC
- Georgia Georgian Public Broadcaster
- Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL
- Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste
- Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Latvia: Go3 Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2 RTCG 2
- Polen TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV Šport TV, EON
- Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport
- Sverige: SVT1 SVT1
- Türkiye S SPORT, TRT SPOR