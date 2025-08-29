EuroBasket: første resultater og tider for kampdag 2 29.-30. august Resultater fra første kampdag i EuroBasket og tidspunkter for de andre kampene i gruppespillet.

HQ Den første kampdagen i EuroBasket 2025 er over, med 16 kamper som ble spilt i Latvia (gruppe A), Finland (gruppe B), Kypros (gruppe C) og Polen (gruppe D). Dette ble resultatene : Gruppe A



Tsjekkia 50 - 62 Portugal



Latvia 73 - 93 Tyrkia



Serbia 98 - Estland 64

Gruppe B



Storbritannia 70 - 94 Litauen



Montenegro 76 - 106 Tyskland



Sverige 90 - 93 Finland

Gruppe C



Georgia 83 - 69 Spania



Bosnia-Hercegovina 91 - 64 Kypros



Hellas 75 - 66 Italia

Gruppe D



Israel 83 - 71 Island



Belgia 64 - 92 Frankrike



Slovenia 95 - Polen 105

Kampdag 2 fortsetter 29. og 30. august, fredag og lørdag. Dette er tidene i CEST (en time tidligere i Storbritannia). Fredag 29. august



Tyskland mot Sverige: 12:30



Tyrkia mot Tsjekkia: 13:45



Litauen mot Montenegro 15:30



Estland mot Latvia: 17:00



Finland mot Storbritannia: 19:30



Portugal mot Serbia: 20:15

Lørdag 30. august



Italia mot Georgia 14:00



Island mot Belgia: 14:00



Frankrike mot Slovenia: 17:00



Kypros mot Hellas: 17:15



Polen mot Israel: 20:30



Spania mot Bosnia-Hercegovina: 20:30

Slik ser du EuroBasket 2025 direkte Avhengig av hvilket land du bor i, finner du EuroBasket 2025 på forskjellige kanaler, noen gratis og noen mot betaling. Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025, som spilles frem til 14. september.

Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia-Hercegovina: EON



Kypros ALPHA CYPRUS



Tsjekkia: CT sport



Spania Teledeporte



Estland TV3 TV6



Finland: Nelonen Ruutu



Frankrike TMC



Georgia Georgian Public Broadcaster



Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL



Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste



Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Latvia: Go3 Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2 RTCG 2



Polen TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV Šport TV, EON



Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport



Sverige: SVT1 SVT1



Türkiye S SPORT, TRT SPOR

EFKS / Shutterstock