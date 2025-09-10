Gamereactor

  Norsk

EuroBasket-semifinalene: Klokkeslett og hvordan du kan se dem på fredag

EuroBasket-sluttspillet består av Finland, Tyskland, Hellas og Tyrkia.

HQ

EuroBasket-finalen trosset alle forventninger: ingen Serbia, ingen Frankrike, ingen Slovenia, ingen Spania. De fire beste lagene i turneringen er Tyskland, Finland, Hellas og Tyrkia. Og de har en dag til å hvile, ettersom begge kampene spilles fredag 12. september.

Tyskland mot Finland - 16:00 CET, 15:00 BST
Hellas mot Tyrkia - 20:00 CET, 19:00 BST

Slik ser du semifinalene i EuroBasket 2025

Her er en liste over hvor du kan se semifinalene i EuroBasket 2025, samt finalen og kampen om tredjeplassen på søndag.


  • Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas

  • Bosnia-Hercegovina: EON

  • Kypros ALPHA CYPRUS

  • Tsjekkia: CT sport

  • Spania Teledeporte

  • Estland TV3 TV6

  • Finland: Nelonen Ruutu

  • Frankrike TMC

  • Georgia Georgian Public Broadcaster

  • Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL

  • Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS

  • Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste

  • Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia

  • Latvia: Go3 Go3

  • Litauen: TV3 Litauen

  • Montenegro: RTCG 2 RTCG 2

  • Polen TVP SPORT, RTP2

  • Slovenia: Šport TV Šport TV, EON

  • Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport

  • Sverige: SVT1 SVT1

  • Türkiye S SPORT, TRT SPOR

EFKS / Shutterstock

