Sport
EuroBasket-semifinalene: Klokkeslett og hvordan du kan se dem på fredag
EuroBasket-sluttspillet består av Finland, Tyskland, Hellas og Tyrkia.
HQ
EuroBasket-finalen trosset alle forventninger: ingen Serbia, ingen Frankrike, ingen Slovenia, ingen Spania. De fire beste lagene i turneringen er Tyskland, Finland, Hellas og Tyrkia. Og de har en dag til å hvile, ettersom begge kampene spilles fredag 12. september.
Tyskland mot Finland - 16:00 CET, 15:00 BST
Hellas mot Tyrkia - 20:00 CET, 19:00 BST
Slik ser du semifinalene i EuroBasket 2025
Her er en liste over hvor du kan se semifinalene i EuroBasket 2025, samt finalen og kampen om tredjeplassen på søndag.
- Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia-Hercegovina: EON
- Kypros ALPHA CYPRUS
- Tsjekkia: CT sport
- Spania Teledeporte
- Estland TV3 TV6
- Finland: Nelonen Ruutu
- Frankrike TMC
- Georgia Georgian Public Broadcaster
- Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL
- Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste
- Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Latvia: Go3 Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2 RTCG 2
- Polen TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV Šport TV, EON
- Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport
- Sverige: SVT1 SVT1
- Türkiye S SPORT, TRT SPOR