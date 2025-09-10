EuroBasket-semifinalene: Klokkeslett og hvordan du kan se dem på fredag

HQ

EuroBasket-finalen trosset alle forventninger: ingen Serbia, ingen Frankrike, ingen Slovenia, ingen Spania. De fire beste lagene i turneringen er Tyskland, Finland, Hellas og Tyrkia. Og de har en dag til å hvile, ettersom begge kampene spilles fredag 12. september.

Tyskland mot Finland - 16:00 CET, 15:00 BST

Hellas mot Tyrkia - 20:00 CET, 19:00 BST

Slik ser du semifinalene i EuroBasket 2025

Her er en liste over hvor du kan se semifinalene i EuroBasket 2025, samt finalen og kampen om tredjeplassen på søndag.



Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia-Hercegovina: EON



Kypros ALPHA CYPRUS



Tsjekkia: CT sport



Spania Teledeporte



Estland TV3 TV6



Finland: Nelonen Ruutu



Frankrike TMC



Georgia Georgian Public Broadcaster



Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL



Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste



Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Latvia: Go3 Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2 RTCG 2



Polen TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV Šport TV, EON



Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport



Sverige: SVT1 SVT1



Türkiye S SPORT, TRT SPOR

