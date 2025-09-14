Gamereactor

EuroBasket: Tider for kampen om tredjeplassen og finalen og hvordan du kan se dem live

Vil Tyskland ta gull? Vil Finland skrive historie i EuroBasket?

HQ

EuroBasket avsluttes i dag, søndag 14. september. Etter semifinalene vil Tyrkia og Tyskland kjempe om gullet, mens Hellas med Giannis Antetokounmpo vil prøve å ta bronse, mens Finland, turneringens største overraskelse, vil sikte mot sin første EuroBasket-medalje noensinne.

Ikke gå glipp av alt som skjer i dag, med datoer for EuroBasket-finalen og kampen om tredjeplassen i europeisk tid og kanaler som sender kampene.


  • Hellas mot Finland - 16:00 CEST, 15:00 BST

  • Tyskland mot Tyrkia - 20:00 CEST, 19:00 BST

Slik ser du EuroBasket 2025-finalene

Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025-finalen og kampen om tredjeplassen direkte på tvers av de europeiske markedene.


  • Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas

  • Bosnia-Hercegovina: EON

  • Kypros ALPHA CYPRUS

  • Tsjekkia: CT sport

  • Spania Teledeporte

  • Estland TV3 TV6

  • Finland: Nelonen Ruutu

  • Frankrike TMC

  • Georgia Georgian Public Broadcaster

  • Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL

  • Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS

  • Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste

  • Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia

  • Latvia: Go3 Go3

  • Litauen: TV3 Litauen

  • Montenegro: RTCG 2 RTCG 2

  • Polen TVP SPORT, RTP2

  • Slovenia: Šport TV Šport TV, EON

  • Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport

  • Sverige: SVT1 SVT1

  • Türkiye S SPORT, TRT SPOR

Hvem tror du vinner EuroBasket 2025?

Oleksandr Osipov / Shutterstock

