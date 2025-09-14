Sport
EuroBasket: Tider for kampen om tredjeplassen og finalen og hvordan du kan se dem live
Vil Tyskland ta gull? Vil Finland skrive historie i EuroBasket?
EuroBasket avsluttes i dag, søndag 14. september. Etter semifinalene vil Tyrkia og Tyskland kjempe om gullet, mens Hellas med Giannis Antetokounmpo vil prøve å ta bronse, mens Finland, turneringens største overraskelse, vil sikte mot sin første EuroBasket-medalje noensinne.
Ikke gå glipp av alt som skjer i dag, med datoer for EuroBasket-finalen og kampen om tredjeplassen i europeisk tid og kanaler som sender kampene.
- Hellas mot Finland - 16:00 CEST, 15:00 BST
- Tyskland mot Tyrkia - 20:00 CEST, 19:00 BST
Slik ser du EuroBasket 2025-finalene
Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025-finalen og kampen om tredjeplassen direkte på tvers av de europeiske markedene.
- Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia-Hercegovina: EON
- Kypros ALPHA CYPRUS
- Tsjekkia: CT sport
- Spania Teledeporte
- Estland TV3 TV6
- Finland: Nelonen Ruutu
- Frankrike TMC
- Georgia Georgian Public Broadcaster
- Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL
- Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste
- Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Latvia: Go3 Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2 RTCG 2
- Polen TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV Šport TV, EON
- Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport
- Sverige: SVT1 SVT1
- Türkiye S SPORT, TRT SPOR
