EuroBasket: Tider for kampen om tredjeplassen og finalen og hvordan du kan se dem live

EuroBasket avsluttes i dag, søndag 14. september. Etter semifinalene vil Tyrkia og Tyskland kjempe om gullet, mens Hellas med Giannis Antetokounmpo vil prøve å ta bronse, mens Finland, turneringens største overraskelse, vil sikte mot sin første EuroBasket-medalje noensinne.

Ikke gå glipp av alt som skjer i dag, med datoer for EuroBasket-finalen og kampen om tredjeplassen i europeisk tid og kanaler som sender kampene.



Hellas mot Finland - 16:00 CEST, 15:00 BST



Tyskland mot Tyrkia - 20:00 CEST, 19:00 BST



Slik ser du EuroBasket 2025-finalene

Her er en liste over hvor du kan se EuroBasket 2025-finalen og kampen om tredjeplassen direkte på tvers av de europeiske markedene.



Belgia: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia-Hercegovina: EON



Kypros ALPHA CYPRUS



Tsjekkia: CT sport



Spania Teledeporte



Estland TV3 TV6



Finland: Nelonen Ruutu



Frankrike TMC



Georgia Georgian Public Broadcaster



Tyskland: Magentasport Basketball Magentasport Basketball, RTL



Hellas ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV RUV - Islands nasjonale kringkastingstjeneste



Italy DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Latvia: Go3 Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2 RTCG 2



Polen TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV Šport TV, EON



Serbia Radio Television of Serbia (RTS), Arena sport



Sverige: SVT1 SVT1



Türkiye S SPORT, TRT SPOR



