Eurogamer vil si opp store deler av redaksjonen

HQ

Som du sannsynligvis har lagt merke til de siste årene, har spillmedier hatt vanskelige forhold, noe som - i likhet med bransjen disse mediene dekker - har resultert i både nedleggelser og permitteringer. Det siste uttaket som er berørt er Eurogamer, en legendarisk publikasjon som ble solgt av eieren ReedPop i 2024, sammen med andre Gamer Network-merker, til IGN.

De er nå i ferd med å gjennomgå sin andre store permitteringsrunde siden IGN kjøpte utgivelsen, ifølge VGC. Dette påvirker de mest erfarne journalistene og skribentene, samt hele videoteamet som består av fire ansatte.

Oppsigelsene er ikke begrenset til Eurogamer, men påvirker også et annet IGN-eid merke, Outside Xbox, en YouTube-kanal med over 3,5 millioner abonnenter.

IGN, som i denne sammenhengen opererer under navnet Ziff Davis, eier Eurogamer, Outside Xbox og en lang rekke andre nettsteder som GamesIndustry.biz, VG247, Nintendo Life og Rock Paper Shotgun.

Tidligere har Gareth Williams, medgrunnlegger av Press Engine, uttalt til VGC hvorfor mediehusene har så tøffe vilkår akkurat nå:

"I en forbrukerverden der annonseblokkering er standard og Games as a Service og sosiale medier er kommunikasjonsverktøy der barn og voksne danner sine relasjoner, må videospillmedier utvikle seg og innovere. Støtt favorittpublikasjonene dine, før du ikke har noe valg."