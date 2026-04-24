EuroLeague avslører sesongens fem beste spillere: All-EuroLeagues førstelag

HQ

Før sluttspillet i Euroleague, som starter neste uke, har Euroleague offentliggjort All-Euroleague First Team 2025/26, som kårer sesongens fem beste spillere etter den ordinære sesongen, med Olympiakos på førsteplass med 26 seire og 12 nederlag, etterfulgt av Valencia Basket (25/13) og Real Madrid og Fenerbahçe 24/14).

To av spillerne er fra Olympiakos: Sasha Vezenkov og Nikola Milutinov. Vezenkov, som ble valgt til All-EuroLeague First Team for fjerde gang, er toppscorer med 19,4 poeng per kamp, og 19 kamper med minst 20 poeng. Milutinov var best på returer med 7,1 per kamp.

Med seg har de Elijah Bryant fra Hapoel Tel Aviv, som i gjennomsnitt gjorde 15,9 poeng, 5,3 returer og 3,4 assists, og som var av avgjørende betydning for det israelske laget: De vant ikke en eneste kamp der han bommet.

På topp 5 finner vi også Jean Montero fra Valencia Basket, et av de beste unge talentene i ligaen, og Sylvain Francisco fra Zalgiris Kaunas (nummer fem i den ordinære sesongen), en av ligaens beste poengplukkere med et snitt på 16,7 poeng og 6,4 assists, og med like mange trepoengere.