Euroleague Basketball 2025: Hva er nytt i konkurransen og en rekke nye spillere som debuterer denne sesongen?

HQ

En ny sesong i Euroleague basketball begynner i dag, og de regjerende mesterne Fenerbahce er favoritter til å beholde tittelen. De største rivalene fra Panathinaikos, Olympiakos, AS Monaco, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Røde Stjerne, Valencia, Partizan og Maccabi vil imidlertid ikke gjøre det lett for dem.

Og likevel er det flere lag i løpet, totalt 20 (Dubai Basketball og Hapoel Tel Aviv blir med i denne utgaven), hvorfra de fire beste vil konkurrere i Final Four på Telekom Center Arena i Athen etter de 38 planlagte rundene.

I år vil dessuten nesten halvparten av de påmeldte spillerne til Euroleague være debutanter: Av totalt 331 påmeldte spillere spiller 155 for første gang.

I kveld begynner sesongens første kamper, og de mest etterlengtede kampene er de mellom debutantene Hapoel Tel Aviv Subaru og Barcelona (18:00 CEST), Baskonia-Olympiakos (20:30 CEST) og Virtus Bologna-Real Madrid (20:45 CEST).

Kommer du til å følge denne Euroleague Basketball 2025/2026?