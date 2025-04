Euroleague feirer sin siste ordinære serierunde, men halvparten av sluttspillplassene er ennå ikke avgjort

HQ

Den siste kampdagen i Turkish Airlines Euroleague spilles i dag torsdag og i morgen fredag, og det er knyttet stor spenning til hvilke lag som kvalifiserer seg til sluttspillet og hvilke lag som får sjansen til play-ins.

18 lag har deltatt i den ordinære sesongen i den europeiske basketballigaen, men bare de seks beste sikrer seg en plass i sluttspillet. Og akkurat nå er det bare de tre beste som er matematisk kvalifisert for sluttspillet: Olympiakos, Fenerbahce og Panathinaikos.

Det betyr at vi står igjen med syv lag som for øyeblikket er rangert mellom tredje- og tiendeplass. Den gode nyheten for dem er at alle har sikret seg en plass i sluttspillet, men nå gjenstår det å se hvem som kvalifiserer seg direkte til sluttspillet, og hvem som må spille play in, mellom sju og ti.



Monaco



Anadolu Efes



Real Madrid



Bayern



Barça



Crvena Zvezda



Paris



Euroleague play-ins, sluttspill og datoer for de fire siste kampene

Play-in-kampene (en enkelt kamp i et kort knockout-format mellom fire lag) finner sted mellom 15. og 18. april. Sluttspillet, som er delt inn i fire kamper i best av fem sluttspillserier, finner sted mellom tirsdag 22. april og avsluttes senest onsdag 7. mai.

Final Four finner sted den siste helgen i mai: semifinaler 23. mai, kamp om tredjeplassen 25. mai og finale 25. mai.