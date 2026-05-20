EuroLeague Final Four 2026: tider og hvordan du ser semifinalene og finalen denne helgen

HQ

EuroLeague Final Four finner sted denne helgen, med en ren spansk duell, Real Madrid og Valencia Basket på den ene siden av finalen, og på den andre siden møter de regjerende mesterne Fenerbahçe den lokale favoritten Olympiakos (Final Four finner sted i Athen).

Final Four er forutsigbar (Olympiakos, Valencia, Madrid og Fenerbahçe ble alle nummer én til fire i den ordinære sesongen), men den har hatt spennende vendinger, som at Panathinaikos vant to bortekamper på rad mot Valencia, som svarte med å sikre seg sin første Final Four-deltakelse.

I motsetning til Valencia har Olympiakos nå fem Final Four-deltakelser på rad, men ingen titler siden 2013, mens Real Madrid har vært i Final Four elleve ganger de siste 15 årene, med tre seire i 2015, 2018 og 2023, mens Fenerbahçe ønsker å bli en av de få som vinner titler på rad, i likhet med Olympiakos, Anadolu Efes eller Maccabi Tel Aviv.

Her er alt du trenger å vite om EuroLeague Final Four :

EuroLeague Final Four 2025/26 ganger denne helgen:



Olympiakos mot Fenerbhaçe: Fredag 22. mai kl. 17:00 CEST



Valencia Basket mot Real Madrid: Fredag 22. mai kl. 20.00 CEST



Finalen: Søndag 24. mai, TBD



Hvordan se EuroLeague Final Four 2025/26

Fans som ønsker å følge EuroLeague Final Four direkte, kan gjøre det gjennom EuroLeague TV, med et spesielt Final Four Pass over hele verden... bortsett fra i Spania. Kampene har flerspråklige kommentarer på engelsk, gresk, fransk og serbisk, og abonnementet inkluderer også NextGen EuroLeague Finals-kampene, en parallell U18-turnering.

Basketballfans i Spania vil finne EuroLeague Final Four, så vel som resten av kampene, i Movistar Plus+. Andre land inkluderer regionale kringkastere, inkludert :



Balkan (Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia): TV ARENA



Balkan (Kroatia og Slovenia): SPORTKLUB



Belgia BETV og SPORT 10



Bulgaria: A1 (MAX SPORT 2)



Tsjekkia: o2 sports (oneplay sports) O2 SPORTS (ONEPLAY SPORTS)



Finland: RUUTU RUUTU



Tyskland: MAGENTA MAGENTA



Hellas NOVA (NOVASPORTS 4)



Italia SKY SPORTS



Polen POLSAT



Portugal: STV STV



Romania PRO TVC



Den russiske føderasjonen OKKO



Spania MOVISTAR (DEPORTES)



Tyrkia: saran (s sport) SARAN (S SPORT)



Ukraina SETANTA SPORT



Storbritannia INFLIGHTS, SPORT 24

