Euroleague-kamper for runde 36 og 37 denne uken og hvordan sluttspillet fungerer

Den avgjørende uken i Euroleague er her, med runde 36 og 37 av den ordinære sesongen i den øverste europeiske basketballturneringen mellom tirsdag 7. april og fredag 10. april. Dette blir avgjørende for lagene i midten av tabellen som fortsatt kan håpe på play-in (lagene mellom 7. og 10. plass).

Olympiakos og Fenerbahçe leder med 23 seire og 12 tap, etterfulgt av Real Madrid og Valencia Basket med 22 seire og 13 tap. Dette er alle kampene du kan se denne uken.

Runde 36 av 38

Tirsdag 7. april



Hapoel Tel Aviv mot Fenerbahçe: 18:00 CEST, 17:00 BST



Zalgiris Kaunas mot Dubai Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST



Crvena Zvezda Beograd mot Paris Basketball: 20:00 CEST, 19:00 BST



Olympiakos mot Real Madrid: 20:15 CEST, 19:15 BST



FC Barcelona mot Panathinaikos: 20:30 CEST, 19:30 BST



Valencia Basket mot Milano: 20:30 CEST, 19:30 BST



Virtus Bologna mot Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST



Baskonia mot Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 8. april



Anadolu Efes Istanbul mot Partizan Beograd: 19:30 CEST, 18:30 BST



AS Monaco mot Lyon-Villeurbanne: 19:30 CEST, 18:30 BST



Runde 37 av 38

Torsdag 9. april



Hapoel Tel Aviv mot Olympiakos: 18:30 CEST, 17:30 BST



Fenerbahçe mot Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST



Milano mot Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST



Valencia Basket mot Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST



Paris mot Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST



Fredag 10. april



Monaco mot Barcelona: 19:30 CEST, 18:30 BSY



Dubai mot Anadolu Efes: 20:00 CEST, 19:00 BST



Virtus Bologna mot Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST



Partizan mot Zalgiris: 20:30 CEST, 19:30 BST



Lyon-Villeurbanne mot Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST



På søndag spilles et utsatt Tel Aviv-derby mellom Maccabi og Hapoel fra runde 30, før den siste kampdagen 16.-17. april. Etter at den ordinære sesongen er over, kvalifiserer de seks beste lagene seg til sluttspill, mens lagene som er rangert fra sju til ti spiller play-in-oppgjør mellom 21. og 24. april.

Sluttspillet følger mellom 28. april og senest 13. mai, i fire best-av-fem-kamper. De fire overlevende fra sluttspillet møtes mellom 22. og 24. mai: semifinaler med direkte eliminering og finale.