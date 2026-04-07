Euroleague-kamper for runde 36 og 37 denne uken og hvordan sluttspillet fungerer
Denne uken er nøkkelen til å avgjøre den endelige rekkefølgen i Euroleague i basketball.
Den avgjørende uken i Euroleague er her, med runde 36 og 37 av den ordinære sesongen i den øverste europeiske basketballturneringen mellom tirsdag 7. april og fredag 10. april. Dette blir avgjørende for lagene i midten av tabellen som fortsatt kan håpe på play-in (lagene mellom 7. og 10. plass).
Olympiakos og Fenerbahçe leder med 23 seire og 12 tap, etterfulgt av Real Madrid og Valencia Basket med 22 seire og 13 tap. Dette er alle kampene du kan se denne uken.
Runde 36 av 38
Tirsdag 7. april
- Hapoel Tel Aviv mot Fenerbahçe: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Zalgiris Kaunas mot Dubai Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Crvena Zvezda Beograd mot Paris Basketball: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Olympiakos mot Real Madrid: 20:15 CEST, 19:15 BST
- FC Barcelona mot Panathinaikos: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Valencia Basket mot Milano: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Virtus Bologna mot Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Baskonia mot Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 8. april
- Anadolu Efes Istanbul mot Partizan Beograd: 19:30 CEST, 18:30 BST
- AS Monaco mot Lyon-Villeurbanne: 19:30 CEST, 18:30 BST
Runde 37 av 38
Torsdag 9. april
- Hapoel Tel Aviv mot Olympiakos: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Fenerbahçe mot Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST
- Milano mot Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Valencia Basket mot Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Paris mot Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST
Fredag 10. april
- Monaco mot Barcelona: 19:30 CEST, 18:30 BSY
- Dubai mot Anadolu Efes: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Virtus Bologna mot Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Partizan mot Zalgiris: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Lyon-Villeurbanne mot Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST
På søndag spilles et utsatt Tel Aviv-derby mellom Maccabi og Hapoel fra runde 30, før den siste kampdagen 16.-17. april. Etter at den ordinære sesongen er over, kvalifiserer de seks beste lagene seg til sluttspill, mens lagene som er rangert fra sju til ti spiller play-in-oppgjør mellom 21. og 24. april.
Sluttspillet følger mellom 28. april og senest 13. mai, i fire best-av-fem-kamper. De fire overlevende fra sluttspillet møtes mellom 22. og 24. mai: semifinaler med direkte eliminering og finale.