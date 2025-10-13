EuroLeague og andre europeiske basketballkamper mot israelske klubber spilles bak lukkede dører

HQ

Euroleague gjenopptas tirsdag 14. oktober, og Hapoel Tel Aviv besøker Valencia, Spania, for å møte Valencia Basket, et av lagene som har fått en bedre start med to seire og ett nederlag i den europeiske turneringen (to av to seire i den hjemlige spanske Liga ACB). Kampen, som mange av kampene mot israelske klubber, vil være omgitt av protester, og klubben har bestemt seg for ikke å selge billetter til kampen (onsdag 15. oktober kl. 20:45 CET).

Ifølge EFE har spanske myndighetspersoner anbefalt at kampen bør spilles bak lukkede dører. Det gjenstår å se om de vil stenge stadion, slik det nå snakkes om, også for Valencia Baskets medlemmer, men det som er sikkert er at de har valgt å ikke selge billetter, så stadion vil stort sett være tom uansett.

Det er ikke det eneste tilfellet i Spania: La Laguna Tenerife skal spille i Basketball Champions League mot Bnei Herzliya, og BAXI Manresa, som spiller mot Hapoel Jerusalem i EuroCup, vil alle være bak lukkede dører.