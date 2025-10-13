EuroLeague og andre europeiske basketballkamper mot israelske klubber spilles bak lukkede dører
Spania får besøk av tre israelske basketballag denne uken, og kampene spilles bak lukkede dører.
Euroleague gjenopptas tirsdag 14. oktober, og Hapoel Tel Aviv besøker Valencia, Spania, for å møte Valencia Basket, et av lagene som har fått en bedre start med to seire og ett nederlag i den europeiske turneringen (to av to seire i den hjemlige spanske Liga ACB). Kampen, som mange av kampene mot israelske klubber, vil være omgitt av protester, og klubben har bestemt seg for ikke å selge billetter til kampen (onsdag 15. oktober kl. 20:45 CET).
Ifølge EFE har spanske myndighetspersoner anbefalt at kampen bør spilles bak lukkede dører. Det gjenstår å se om de vil stenge stadion, slik det nå snakkes om, også for Valencia Baskets medlemmer, men det som er sikkert er at de har valgt å ikke selge billetter, så stadion vil stort sett være tom uansett.
Det er ikke det eneste tilfellet i Spania: La Laguna Tenerife skal spille i Basketball Champions League mot Bnei Herzliya, og BAXI Manresa, som spiller mot Hapoel Jerusalem i EuroCup, vil alle være bak lukkede dører.