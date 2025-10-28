Gamereactor

EuroLeague-program denne uken: alle kampene fra tirsdag til fredag, runde 7 og 8

Dette er de kommende kampene i EuroLeague denne uken.

HQ

EuroLeague fortsetter denne uken, mellom tirsdag 28. oktober og fredag 31. oktober, med runde 7 og 8 av basketligaen, i kanskje en av de siste få sesongene som gjenstår før NBA Europe går i oppløsning. Til tross for at nyhetene om den europeiske grenen av den nye ligaen begynner å bli mer støyende, er de beste basketlagene i Europa fortsatt fokusert på den private konkurransen, som feiret 25 år.

EuroLeague runde 7

Tirsdag 28. oktober



  • Zalgiris mot Virtus Bologna: 19:00 CET

  • Crvena zvezda mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET

  • Bayern München mot Real Madrid: 20:00 CET

  • Panathinaikos mot Maccabi Tel Aviv: 20:15 CET

  • Baskonia mot Dubai 20:30 CET

  • Barcelona mot Milano: 20:30 CET

  • Paris mot Anadolu Efes: 20:45 CET

  • Valencia Basket mot Fenerbahçe: 21:00 CET

Onsdag 29. oktober



  • Hapoel Tel Aviv mot Partizan: 19:00 CET

  • Olympiakos mot Monaco: 20:15 CET

EuroLeague 8. runde

Torsdag 30. oktober



  • Zalgiris mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET

  • Maccabi Tel Avi mot Crvena zvezda: 20:05 CET

  • Bayern München mot Virtus Bologna: 20:30 CET

  • Valencia Basket mot Dubai 20:30 CET

  • Milano mot Paris: 20:30 CET

  • Real Madrid mot Fenerbahçe: 21:00 CET

Fredag 31. oktober



  • Monaco mot Panathinaikos: 19:00 CET

  • Olympiakos mot Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET

  • Baskona mot Anadolu Efes: 20:30 CET

  • Partizan mot Barcelona: 20:30 CET

Kommer du til å se EuroLeague denne uken?

