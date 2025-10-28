EuroLeague-program denne uken: alle kampene fra tirsdag til fredag, runde 7 og 8 Dette er de kommende kampene i EuroLeague denne uken.

HQ EuroLeague fortsetter denne uken, mellom tirsdag 28. oktober og fredag 31. oktober, med runde 7 og 8 av basketligaen, i kanskje en av de siste få sesongene som gjenstår før NBA Europe går i oppløsning. Til tross for at nyhetene om den europeiske grenen av den nye ligaen begynner å bli mer støyende, er de beste basketlagene i Europa fortsatt fokusert på den private konkurransen, som feiret 25 år. EuroLeague runde 7 Tirsdag 28. oktober



Zalgiris mot Virtus Bologna: 19:00 CET



Crvena zvezda mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET



Bayern München mot Real Madrid: 20:00 CET



Panathinaikos mot Maccabi Tel Aviv: 20:15 CET



Baskonia mot Dubai 20:30 CET



Barcelona mot Milano: 20:30 CET



Paris mot Anadolu Efes: 20:45 CET



Valencia Basket mot Fenerbahçe: 21:00 CET

Onsdag 29. oktober



Hapoel Tel Aviv mot Partizan: 19:00 CET



Olympiakos mot Monaco: 20:15 CET

EuroLeague 8. runde Torsdag 30. oktober



Zalgiris mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET



Maccabi Tel Avi mot Crvena zvezda: 20:05 CET



Bayern München mot Virtus Bologna: 20:30 CET



Valencia Basket mot Dubai 20:30 CET



Milano mot Paris: 20:30 CET



Real Madrid mot Fenerbahçe: 21:00 CET

Fredag 31. oktober



Monaco mot Panathinaikos: 19:00 CET



Olympiakos mot Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET



Baskona mot Anadolu Efes: 20:30 CET



Partizan mot Barcelona: 20:30 CET

Kommer du til å se EuroLeague denne uken?