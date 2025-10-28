Sport
EuroLeague-program denne uken: alle kampene fra tirsdag til fredag, runde 7 og 8
Dette er de kommende kampene i EuroLeague denne uken.
EuroLeague fortsetter denne uken, mellom tirsdag 28. oktober og fredag 31. oktober, med runde 7 og 8 av basketligaen, i kanskje en av de siste få sesongene som gjenstår før NBA Europe går i oppløsning. Til tross for at nyhetene om den europeiske grenen av den nye ligaen begynner å bli mer støyende, er de beste basketlagene i Europa fortsatt fokusert på den private konkurransen, som feiret 25 år.
EuroLeague runde 7
Tirsdag 28. oktober
- Zalgiris mot Virtus Bologna: 19:00 CET
- Crvena zvezda mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET
- Bayern München mot Real Madrid: 20:00 CET
- Panathinaikos mot Maccabi Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskonia mot Dubai 20:30 CET
- Barcelona mot Milano: 20:30 CET
- Paris mot Anadolu Efes: 20:45 CET
- Valencia Basket mot Fenerbahçe: 21:00 CET
Onsdag 29. oktober
- Hapoel Tel Aviv mot Partizan: 19:00 CET
- Olympiakos mot Monaco: 20:15 CET
EuroLeague 8. runde
Torsdag 30. oktober
- Zalgiris mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET
- Maccabi Tel Avi mot Crvena zvezda: 20:05 CET
- Bayern München mot Virtus Bologna: 20:30 CET
- Valencia Basket mot Dubai 20:30 CET
- Milano mot Paris: 20:30 CET
- Real Madrid mot Fenerbahçe: 21:00 CET
Fredag 31. oktober
- Monaco mot Panathinaikos: 19:00 CET
- Olympiakos mot Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskona mot Anadolu Efes: 20:30 CET
- Partizan mot Barcelona: 20:30 CET
