Sport
EuroLeague-resultater fra uke 4 og kampene torsdag og fredag
Ingen ubeseirede lag gjenstår i EuroLeague etter fire runder.
HQ
Euroleague er ferdig med den fjerde runden av den største utgaven av turneringen, med 20 lag, inkludert Dubai, som vant en stor seier mot Fenerbahce. Real Madrid vant også sin tredje seier på rad og topper listene bak Zalgiris, men ingen lag er ubeseiret ennå. Bare Baskonia har ikke vunnet noen kamp så langt.
Dette er resultatene fra EuroLeague runde 4, som ble spilt tirsdag og onsdag:
- Paris 105-87 Baskonia
- Real Madrid 93-86 Partizan
- Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv
- Virtus Bologna 77-73 Monaco
- Panathinakikos 91-85 Lyon-Villeurbanne
- Bayern 64-53 Olimpia Milano
- Olympiacos 78-82 Anadolu Efes
- Crvena zvezda 88-79 Zalgiris Kaunas
- Fenerbahce 69-93 Dubai
- Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcelona
EuroLeague 5. runde denne uken
Det er ikke tid til å hvile, ettersom runde 5 starter rett etter, med kamper torsdag og fredag:
Torsdag 16. oktober
- Dubai mot Barcelona: 18:00
- Zalgiris mot Milano: 19:00
- Fenerbahce mot Bayern München: 19:45
- Maccabi Tel Aviv mot Olympiakos: 21:00
Fredag 17. oktober
- Crvena zvezda mot Real Madrid: 19:00
- Anadolu Efes mot Panathinakikos: 19:30
- Monaco mot Valencia Basket 19:30
- Lyon-Villeurbanne mot Virtus Bologna: 20:00
- Baskonia mot Partizan: 20:45
- Paris mot Hapoel Tel Aviv: 20:45