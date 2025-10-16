EuroLeague-resultater fra uke 4 og kampene torsdag og fredag

HQ

Euroleague er ferdig med den fjerde runden av den største utgaven av turneringen, med 20 lag, inkludert Dubai, som vant en stor seier mot Fenerbahce. Real Madrid vant også sin tredje seier på rad og topper listene bak Zalgiris, men ingen lag er ubeseiret ennå. Bare Baskonia har ikke vunnet noen kamp så langt.

Dette er resultatene fra EuroLeague runde 4, som ble spilt tirsdag og onsdag:



Paris 105-87 Baskonia



Real Madrid 93-86 Partizan



Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv



Virtus Bologna 77-73 Monaco



Panathinakikos 91-85 Lyon-Villeurbanne



Bayern 64-53 Olimpia Milano



Olympiacos 78-82 Anadolu Efes



Crvena zvezda 88-79 Zalgiris Kaunas



Fenerbahce 69-93 Dubai



Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcelona



EuroLeague 5. runde denne uken

Det er ikke tid til å hvile, ettersom runde 5 starter rett etter, med kamper torsdag og fredag:

Torsdag 16. oktober



Dubai mot Barcelona: 18:00



Zalgiris mot Milano: 19:00



Fenerbahce mot Bayern München: 19:45



Maccabi Tel Aviv mot Olympiakos: 21:00



Fredag 17. oktober



Crvena zvezda mot Real Madrid: 19:00



Anadolu Efes mot Panathinakikos: 19:30



Monaco mot Valencia Basket 19:30



Lyon-Villeurbanne mot Virtus Bologna: 20:00



Baskonia mot Partizan: 20:45



Paris mot Hapoel Tel Aviv: 20:45

