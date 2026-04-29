EuroLeague-sluttspillets resultater fra kveld 1, med en stor opptur; kamper fra runde 2

HQ

Fenerbahçe og Olympiacos har utnyttet sin posisjon som toppseedede lag i Euroleague med fordel av hjemmebane godt, og vant den første av playoff-kampene i best av fem. Fenerbahçe, nummer fire i grunnserien, slo Zalgiris (nummer fem) 89-78, mens Olympiacos, som ledet grunnserien, slo Monaco (nummer åtte), som kvalifiserte seg ved å slå Barcelona i play-in, 91-70.

Overraskelsen kom da Panathinaikos (sjuende) slo Valencia Basket (andre) på hjemmebane med bare ett poeng, 67-68. Valencia-trener Pedro Martínez klaget på en feil i kampens siste sekunder (via Gigantes). "Dette er detaljene. I denne typen kamper, når så mye står på spill, er alt veldig tøft. Lagene gir alt de har, forsvaret er sterkt, spillerne er fysiske og veldig gode, så det er vanskelig å finne enkle målsjanser".

Valencia står overfor en kamp som må vinnes i morgen torsdag for å utjevne det uavgjorte resultatet, slik at den avgjørende femte kampen vil bli spilt i Valencia dersom Panathinaikos vinner sine to hjemmekamper.

Den gjenstående kampen i første runde av Euroleague-sluttspillet mellom Real Madrid (nummer tre) og Hapoel Tel Aviv (nummer seks) spilles i kveld, onsdag, kl. 20.45 CEST, 19.45 BST, i Madrid: I motsetning til tidligere kamper mot israelske lag vil denne kampen ha et begrenset live-publikum, selv om kampen fortsatt anses som høyrisikokamp av myndighetene.

Sluttspillkamper i Euroleague (runde 1)



Fenerbahçe 89 - 78 Zalgiris



Olympiacos 91 - 70 Monaco



Valencia Basket 67 - 68 Panathinaikos



Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: Onsdag 29. april, 20:45 CEST



Sluttspillkamper i Euroleague (runde 2)



Fenerbahçe - Zalgiris: Torsdag 30. april kl. 19.45 CEST



Olympiacos - Monaco: Torsdag 30. april kl. 20.00 CEST



Valencia Basket - Panathinaikos: Torsdag 30. april kl. 20.45 CEST



Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: Fredag 1. mai kl. 20.45 CEST

