EuroLeague vil tillate israelske klubber å returnere til sine hjemmebaner, og "ønsker den nylige fredsplanen velkommen med optimisme og håp"

EuroLeague har bekreftet at israelske basketballklubber i turneringen vil få lov til å spille hjemmekampene sine i Israel fra desember 2025, for første gang siden oktober 2023. Etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas, selv om den fortsatt er skjør, har overbevist konkurransen om å gå tilbake til det normale, selv om "Euroleague Basketball vil fortsette å overvåke utviklingen nøye, holde tett kontakt med lokale og utenlandske myndigheter, besøkende lag og alle relevante organisasjoner for å sikre at sikkerheten og velferden til alle involverte forblir topp prioritet."

Etter at krigen begynte, spilte israelske klubber hjemmekampene sine på nøytrale arenaer i både EuroLeague og EuroCup på andre nivå, som i Serbia. Etter at fredsavtalen ble undertegnet denne måneden, har israelske klubber bedt om å få spille hjemmekampene sine i Israel igjen. Disse er Maccabi Tel Aviv og Hapoel Tel Aviv i EuroLeague, og Hapoel Bank Yahav Jerusalem i EuroCup.

"Euroleague Basketball og de deltakende klubbene ønsker den nylige fredsplanen velkommen med optimisme og håp. Organisasjonen bekrefter sin tro på basketballens evne til å bringe mennesker og lokalsamfunn sammen, og sin forpliktelse til å bidra til fred gjennom de felles verdiene sport, respekt og samhold", sier EuroLeague.

Disse klubbene vil sannsynligvis fortsatt møte stor motstand når de spiller i utlandet, slik det skjedde denne uken med fotballmerket Maccabi Tel Aviv i Europa League.