EuroLeague vil tillate israelske klubber å returnere til sine hjemmebaner, og "ønsker den nylige fredsplanen velkommen med optimisme og håp"
Maccabi og Hapoel Tel Aviv har spilt på nøytrale arenaer siden oktober 2023
EuroLeague har bekreftet at israelske basketballklubber i turneringen vil få lov til å spille hjemmekampene sine i Israel fra desember 2025, for første gang siden oktober 2023. Etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas, selv om den fortsatt er skjør, har overbevist konkurransen om å gå tilbake til det normale, selv om "Euroleague Basketball vil fortsette å overvåke utviklingen nøye, holde tett kontakt med lokale og utenlandske myndigheter, besøkende lag og alle relevante organisasjoner for å sikre at sikkerheten og velferden til alle involverte forblir topp prioritet."
Etter at krigen begynte, spilte israelske klubber hjemmekampene sine på nøytrale arenaer i både EuroLeague og EuroCup på andre nivå, som i Serbia. Etter at fredsavtalen ble undertegnet denne måneden, har israelske klubber bedt om å få spille hjemmekampene sine i Israel igjen. Disse er Maccabi Tel Aviv og Hapoel Tel Aviv i EuroLeague, og Hapoel Bank Yahav Jerusalem i EuroCup.
"Euroleague Basketball og de deltakende klubbene ønsker den nylige fredsplanen velkommen med optimisme og håp. Organisasjonen bekrefter sin tro på basketballens evne til å bringe mennesker og lokalsamfunn sammen, og sin forpliktelse til å bidra til fred gjennom de felles verdiene sport, respekt og samhold", sier EuroLeague.
Disse klubbene vil sannsynligvis fortsatt møte stor motstand når de spiller i utlandet, slik det skjedde denne uken med fotballmerket Maccabi Tel Aviv i Europa League.