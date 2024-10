HQ

Europa foregår i en alternativ fremtid, der menneskeheten har etablert en vakker, paradisisk koloni på en av Jupiters måner. Alt har imidlertid ikke gått etter planen, for ved spillets begynnelse er Europa nesten tomt. Bare en androide ved navn Zee streifer rundt på månen, der det i stedet for mennesker er en håndfull dyr og roboter som tar vare på Europas miljø. Zee prøver å komme seg til en base høyt oppe i himmelen ved hjelp av en rakettryggsekk og noen notater skrevet av mentoren sin. Gjennom denne reisen håper vi å avsløre hva som skjedde i Europa.

Europa har samme ånd som de glimrende, små indieeventyrene som Journey (2012) og The Pathless (2020). Tilsynelatende tomme, men samtidig vakre spillverdener gir interessante muligheter til å gjøre akrobatiske bevegelser for hovedpersonene, slik som i spillene nevnt ovenfor. Zees rakettryggsekk er faktisk en beholder for luft, og du kan gjøre korte utbrudd i luften når du trykker på ZR-knappen. Mer luft samles fra blå baller, som kan sees tydelig i omgivelsene.

Dette er en annonse:

Over tid vil du bygge opp mengden luft i ryggsekken, men i starten får du ikke mye. Etter at luften er ute, kan Zee gli fremover når du trykker på B-knappen. I hendene på en dyktig spiller kan Zee fly og gli lenge som en ørn.

Spillet har store utendørs miljøer, men dette er ikke et åpent eventyr. Når en spiller beveger seg for nær kanten, blåser en sterk vind dem tilbake dit historien er på vei. Europa varer i noen timer, og byr på større og større miljøer å bevege seg rundt i etter hvert som du kommer videre. Stedene varierer fra frodige åkrer til iskalde innsjøer og helt til ødelagte innendørssteder.

Dessverre gjør fall i bildefrekvensen opplevelsen på Switch litt mindre fornøyelig, og noen ganger er spesielt karaktermodellene for forskjellige dyr og roboter ganske grove å se på. Dyr som blir skremt av Zee, ender ofte opp med å løpe inn i en vegg for å unnslippe ham. På den annen side er robotene som gjør sine egne ting, interessante å se på, og Zees tegninger i notatboken gir mer informasjon. Hovedpersonen ser ut som noe fra en anime, og han ser akkurat så fortapt ut som man forventer at en androide skal se ut mens han utfører sin siste oppgave.

Dette er en annonse:

Heldigvis kom det en oppdatering 1.3.0 rett før utgivelsen av spillet, som gjorde bildefrekvensen mye jevnere. I skrivende stund har den siste oppdateringen gjort opplevelsen betydelig bedre på Switch. Grafikken ser litt gammel ut, men med virkelig lyse og klare farger og visuell historiefortelling kan spillet også nytes i håndholdt modus. Likevel er det fortsatt noen fall i bildefrekvensen. Kameraet skaper også problemer innimellom, for eksempel når det peker mot en vegg eller en bakke.

Europa er et avslappende spill, og har ingen kamp i det, men det er noen mer interessante møter og gåter her og der, noe som gjør den generelle opplevelsen mer interessant. Akkurat som i The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Guardians, er det sikkerhetstiltak på plass i Europa. Spilleren må følge kablene til en bryter for å slå av trusselen som truer med en lasereksplosjon. Zee kan bruke skjul, som er lett nok å finne, og med en fulladet ryggsekk er det lett å komme seg unna en eksplosjon. Etter å ha blitt truffet ser Zee stjerner en stund, men snart er det på tide å prøve igjen. Vanskelighetsgraden er barmhjertig. Dette er ikke et stressende spill, men det har noen lette spenningsmomenter.

I noen få puslespillseksjoner mister Zee evnen til å bruke rakettryggsekken sin, fordi det er luftsugende krystaller i nærheten. Senere møter spilleren flygende robotfugler, som etterlater en elektrisk sky etter seg. Hvis du berører disse fuglene, faller du ned på bakken på et øyeblikk, og bør derfor unngås. Disse korte puslespillpartiene tvinger spilleren til å bruke hjernen, se på omgivelsene og bruke tradisjonell plattformkjøring. Disse hoppene har litt for mye etterslep, men siden Europa er så avslappende, forringer de ikke helhetsopplevelsen.

På den annen side er de luftsugende krystallene ikke så godt forklart, noe som er et eksempel på hvor tynn historien Europa noen ganger er. Zees mentor har lagt igjen notater her og der som gir litt mer informasjon og bakgrunn om hvor stor Europa en gang var, men disse notatene sier også noe om forholdet mellom Zee og mentoren hans. De er gode for å få frem karakterdetaljer og gå i dybden på mentorens tanker, men de forteller ikke historien på en enklere måte.

Likevel er det vanligvis en suksess å bringe et menneskelig element inn i en historie som er så elegant fortalt, og det finnes øyeblikk der det er tilfelle, som når Zee beveger seg fremover mot slutten mens han lytter til mentorens ambisiøse, men tvilsomme ord som ekko i sitt eget hode. Et annet stort tema i historien er en robot-AI som utvikler seg, men den burde ha fått mer plass i historien. Heldigvis har spilleren ekstra roboter til det i Europa. I sum er det en god balanse mellom å vise og fortelle, og også noen overraskelser innimellom.

Europa er en fin liten indieperle, som forhåpentligvis får noen flere oppdateringer på Switch. Zees eventyr byr spilleren på eventyr og flotte små gåter. Og med tanke på at spillet bare varer i noen timer, er det også en overraskende variert opplevelse.