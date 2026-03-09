Europa blir verdens største våpenimportør - rapport

HQ

Europa har gått forbi alle andre regioner og blitt verdens største våpenimportør de siste fem årene, ifølge Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Europeiske land mer enn tredoblet sine våpenkjøp mellom 2021 og 2025 sammenlignet med 2016-2020, både for å støtte Ukrainas forsvar mot Russland og for å gjenoppbygge sine egne militærstyrker etter tiår med underinvesteringer.

"Den kraftige økningen i våpenstrømmene til europeiske stater bidro til at de globale våpenoverføringene økte med nesten 10 %", sier Mathew George, direktør for SIPRIs program for våpenoverføringer. Europa står nå for 33 % av den globale våpenimporten, opp fra 12 % i den foregående femårsperioden. Til tross for at mange land økte sin egen produksjon, fortsatte de å kjøpe amerikanske våpen, særlig kampfly og langtrekkende luftvernsystemer.

Våpenimporten fra stater i Midtøsten falt med 13 %, noe som i stor grad skyldes tidligere store saudiarabiske ordrer, selv om land som Saudi-Arabia og Qatar fortsatt er blant de største kjøperne. Globalt økte USA sin andel av våpeneksporten til 42 %, etterfulgt av Frankrike med 9,8 %, mens Russlands andel falt til 6,8 % etter invasjonen i Ukraina. Europas samlede eksport utgjør 28 % av det globale markedet, fire ganger så mye som Russlands og fem ganger så mye som Kinas andel.