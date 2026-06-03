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Europa forbereder seg på en enda tøffere skogbrannsesong i sommer
Høyrisikolandene gjør seg klare, mens EU advarer om at risikoen øker.
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England og Wales har nettopp opplevd den varmeste våren noensinne, og de rekordhøye temperaturene kan bli normen i flere europeiske land i løpet av sommeren, noe som øker en allerede høy risiko for skogbranner.
Nå advarer EU mot en lengre og "mer ødeleggende" skogbrannsesong i høyrisikoland som Spania, ifølge The Guardian.
- Fra i fjor sommer: Spania i brann: 22 store branner registrert bare i sommer med en ødeleggende august så langt
Brussel forsøker å øke bevisstheten om den økende risikoen i Europa, samtidig som de forbereder sin største utplassering under EUs sivilbeskyttelsesmekanisme. Dette er listen over bidrag per land :
- Kroatia: to mellomstore amfibiefly.
- Kypros: to lette fly (i tillegg til fire lette fly finansiert av andre EU-instrumenter).
- Tsjekkia: to helikoptre.
- Frankrike: fire mellomtunge amfibiefly og ett helikopter.
- Hellas: fire mellomstore amfibiefly.
- Italia: to mellomstore amfibiefly.
- Nord-Makedonia: to lette fly.
- Portugal: to lette fly.
- Romania: ett helikopter.
- Slovakia: ett helikopter.
- Spania: to mellomstore amfibiefly.
- Sverige: to lette fly.