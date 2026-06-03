Europa forbereder seg på en enda tøffere skogbrannsesong i sommer

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England og Wales har nettopp opplevd den varmeste våren noensinne, og de rekordhøye temperaturene kan bli normen i flere europeiske land i løpet av sommeren, noe som øker en allerede høy risiko for skogbranner.

Nå advarer EU mot en lengre og "mer ødeleggende" skogbrannsesong i høyrisikoland som Spania, ifølge The Guardian.



Fra i fjor sommer: Spania i brann: 22 store branner registrert bare i sommer med en ødeleggende august så langt



Brussel forsøker å øke bevisstheten om den økende risikoen i Europa, samtidig som de forbereder sin største utplassering under EUs sivilbeskyttelsesmekanisme. Dette er listen over bidrag per land :



Kroatia: to mellomstore amfibiefly.



Kypros: to lette fly (i tillegg til fire lette fly finansiert av andre EU-instrumenter).



Tsjekkia: to helikoptre.



Frankrike: fire mellomtunge amfibiefly og ett helikopter.



Hellas: fire mellomstore amfibiefly.



Italia: to mellomstore amfibiefly.



Nord-Makedonia: to lette fly.



Portugal: to lette fly.



Romania: ett helikopter.



Slovakia: ett helikopter.



Spania: to mellomstore amfibiefly.



Sverige: to lette fly.

