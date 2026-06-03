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Verdensnyheter

Europa forbereder seg på en enda tøffere skogbrannsesong i sommer

Høyrisikolandene gjør seg klare, mens EU advarer om at risikoen øker.

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England og Wales har nettopp opplevd den varmeste våren noensinne, og de rekordhøye temperaturene kan bli normen i flere europeiske land i løpet av sommeren, noe som øker en allerede høy risiko for skogbranner.

Nå advarer EU mot en lengre og "mer ødeleggende" skogbrannsesong i høyrisikoland som Spania, ifølge The Guardian.

Brussel forsøker å øke bevisstheten om den økende risikoen i Europa, samtidig som de forbereder sin største utplassering under EUs sivilbeskyttelsesmekanisme. Dette er listen over bidrag per land :


  • Kroatia: to mellomstore amfibiefly.

  • Kypros: to lette fly (i tillegg til fire lette fly finansiert av andre EU-instrumenter).

  • Tsjekkia: to helikoptre.

  • Frankrike: fire mellomtunge amfibiefly og ett helikopter.

  • Hellas: fire mellomstore amfibiefly.

  • Italia: to mellomstore amfibiefly.

  • Nord-Makedonia: to lette fly.

  • Portugal: to lette fly.

  • Romania: ett helikopter.

  • Slovakia: ett helikopter.

  • Spania: to mellomstore amfibiefly.

  • Sverige: to lette fly.

Europa forbereder seg på en enda tøffere skogbrannsesong i sommer
stockpexel / Shutterstock.com // stockpexel / Shutterstock.com

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