Europa har bare flydrivstoff i seks uker til

HQ

Dårlige nyheter for alle som har bestilt en hyggelig flyreise til sommeren. Det virker langt fra sikkert at alle flyvninger vil gå som planlagt. Årsaken er drivstoffmangelen som har oppstått som følge av at Iran har stengt Hormuzstredet, og nå har Det internasjonale energibyrået (IEA) gått ut med en advarsel, skriver The Guardian.

Resultatet er at Europas luftfartsindustri nå tapper fra raskt minkende lagre, og disse forventes å vare i bare seks uker til før en krise blir en realitet. Uten nye leveranser på vei har enkelte flyselskaper allerede begynt å rasjonere, og spesielt ulønnsomme ruter blir rett og slett kansellert for å flytte kapasitet til mer lønnsomme ruter.

Ifølge Göteborgsposten, som har snakket med reisebyråer, har flyreisende rett til refusjon hvis flyvninger blir innstilt av disse grunnene. Kanskje en liten trøst, selv om mange andre planer og bestillinger på reisemålet selvsagt risikerer å gå i vasken.