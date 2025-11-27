Sport
Europa Leage-kamper torsdag 27. november og kommende kampdag i desember
Alle Europa League-kampene du kan se i dag for Aston Villa, Roma, Betis, Celtic...
Europa League fortsetter i dag med kampdag 5 av 8 i ligafasen. Alle de 36 lagene spiller i dag med forskjellige situasjoner, men med samme mål: å ha nok poeng til å kvalifisere seg til neste utslagsrunde, enten det er å ende blant de 8 beste eller å ende mellom 9 og 24 for å unngå eliminering.
Dette er årets nest siste kampdag i UEFA Europa League, med neste kampdag torsdag 11. desember. Dette er alle kampene du kan se i dag, med høydepunkter fra blant annet Aston Villa mot Young Boys, Roma mot Midtjylland og Feyenoord mot Celtic :
Europa League-kamper torsdag 11. november:
Kampene starter kl. 18:45 CET, 17:45 GMT
- Roma mot Midtjylland
- Aston Villa mot Young Boys
- Porto mot Nice
- Viktoria Plzeň vs Freiburg
- Fenerbahçe mot Ferencváros
- Feyenoord mot Celtic
- Lille mot GNK Dinamo
- PAOK vs Brann
- Ludogorets vs Celta
Kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bologna mot Salzburg
- Crvena Zvezda mot FCSB
- Go Ahead Eagles mot Stuttgart
- Genk - Basel
- Maccabi Tel Aviv vs Lyon
- Nottingham Forest mot Malmö
- Panathinaikos - Sturm Graz
- Rangers - Braga
- Real Betis - Utrecht
