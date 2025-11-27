Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Europa Leage-kamper torsdag 27. november og kommende kampdag i desember

Alle Europa League-kampene du kan se i dag for Aston Villa, Roma, Betis, Celtic...

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Europa League fortsetter i dag med kampdag 5 av 8 i ligafasen. Alle de 36 lagene spiller i dag med forskjellige situasjoner, men med samme mål: å ha nok poeng til å kvalifisere seg til neste utslagsrunde, enten det er å ende blant de 8 beste eller å ende mellom 9 og 24 for å unngå eliminering.

Dette er årets nest siste kampdag i UEFA Europa League, med neste kampdag torsdag 11. desember. Dette er alle kampene du kan se i dag, med høydepunkter fra blant annet Aston Villa mot Young Boys, Roma mot Midtjylland og Feyenoord mot Celtic :

Europa League-kamper torsdag 11. november:

Kampene starter kl. 18:45 CET, 17:45 GMT


  • Roma mot Midtjylland

  • Aston Villa mot Young Boys

  • Porto mot Nice

  • Viktoria Plzeň vs Freiburg

  • Fenerbahçe mot Ferencváros

  • Feyenoord mot Celtic

  • Lille mot GNK Dinamo

  • PAOK vs Brann

  • Ludogorets vs Celta

Kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT


  • Bologna mot Salzburg

  • Crvena Zvezda mot FCSB

  • Go Ahead Eagles mot Stuttgart

  • Genk - Basel

  • Maccabi Tel Aviv vs Lyon

  • Nottingham Forest mot Malmö

  • Panathinaikos - Sturm Graz

  • Rangers - Braga

  • Real Betis - Utrecht

Skal du se noen av Europa League-kampene i kveld?

Europa Leage-kamper torsdag 27. november og kommende kampdag i desember
UEFA Europa League

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballEuropa League


Loading next content