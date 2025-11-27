Europa Leage-kamper torsdag 27. november og kommende kampdag i desember

HQ

Europa League fortsetter i dag med kampdag 5 av 8 i ligafasen. Alle de 36 lagene spiller i dag med forskjellige situasjoner, men med samme mål: å ha nok poeng til å kvalifisere seg til neste utslagsrunde, enten det er å ende blant de 8 beste eller å ende mellom 9 og 24 for å unngå eliminering.

Dette er årets nest siste kampdag i UEFA Europa League, med neste kampdag torsdag 11. desember. Dette er alle kampene du kan se i dag, med høydepunkter fra blant annet Aston Villa mot Young Boys, Roma mot Midtjylland og Feyenoord mot Celtic :

Europa League-kamper torsdag 11. november:

Kampene starter kl. 18:45 CET, 17:45 GMT



Roma mot Midtjylland



Aston Villa mot Young Boys



Porto mot Nice



Viktoria Plzeň vs Freiburg



Fenerbahçe mot Ferencváros



Feyenoord mot Celtic



Lille mot GNK Dinamo



PAOK vs Brann



Ludogorets vs Celta



Kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Bologna mot Salzburg



Crvena Zvezda mot FCSB



Go Ahead Eagles mot Stuttgart



Genk - Basel



Maccabi Tel Aviv vs Lyon



Nottingham Forest mot Malmö



Panathinaikos - Sturm Graz



Rangers - Braga



Real Betis - Utrecht



Skal du se noen av Europa League-kampene i kveld?