Europa League 2025/26: Alle lagene som er kvalifisert så langt (oppdatert LIVE)
11 lag gjenstår å kvalifisere seg til Europa League gjennom torsdag ettermiddag, siste dag av sluttspillet.
UEFA Europa League 2025/26 er nær ved å fullføre kvalifiseringsprosessen, som startet 10. juli, etter fire runder, inkludert sluttspillet som ble spilt mellom 21. og 28. august. Prosessen vil avgjøre hvilke 11 lag som er igjen fra den fullstendige listen over klubber som deltar i år.
36 lag vil delta: Noen kvalifiserte seg for flere måneder siden gjennom sine resultater i den hjemlige ligaen, andre kvalifiserte seg etter at de tapte playoff-kampene i Champions League i går, og de resterende 12 vil kvalifisere seg gjennom playoff-fasen, som finner sted i dag, med elleve kamper som starter kl. 17:00 CEST, 16 BST, og andre kl. 21:00 CEST, 20 BST.
Vel, 12 lag kvalifiserer seg på denne måten, men ett av dem har allerede gjort det: Brann, som slo AEK Larnaca 6-1 sammenlagt i går kveld, ettersom kampen ble spilt tidligere, og sendte Larnaca til Conference League.
Vi kommer til å oppdatere informasjonen etter hvert som kampdagen fortsetter og nye lag blir med i Europa League 2025/26.
Alle lag er kvalifisert for UEFA Europa League 2025/26:
- England: Aston Villa, Nottingham Forest
- Italia: Bologna, Roma
- Spania Real Betis, Celta
- Tyskland: Stuttgart, Freiburg
- Frankrike: Lille, Lyon, Nice*
- Nederland: Feyenoord*, Go Ahead Eagles
- Portugal: Porto
- Tyrkia: Fenerbahçe*
- Tsjekkia: Viktoria Plzeň*
- Skottland: Celtic*, Rangers*
- Sveits: Basel*
- Østerrike: Salzburg*, Sturm Graz*
- Serbia: Crvena Zvezda*
- Kroatien: GNK Dinamo
- Norge: Brann**
- Ungarn: Ferencváros*
*Lag som kvalifiserte seg etter å ha tapt Champions League-sluttspillet
**Lag som kvalifiserte seg fra Europa League-sluttspillet
Husk at når alle klubbene er kvalifisert i dag til enten Europa League eller Conference League (taperne i dag), vil trekningen finne sted i morgen, fredag, på samme tid for begge turneringer.
Etter det vil de åtte kampene i Europa League-ligaen bli spilt på :
- Kampdag 1: 24. og 25. september 2025
- Kampdag 2: 2. oktober 2025
- Kampdag 3: 23. oktober 2025
- Kampdag 4: 6. november 2025
- Kampdag 5: 27. november 2025
- Kampdag 6: 11. desember 2025
- Kampdag 7: 22. januar 2026
- Kampdag 8: 29. januar 2026