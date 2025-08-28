Europa League 2025/26: Alle lagene som er kvalifisert så langt (oppdatert LIVE)

HQ

UEFA Europa League 2025/26 er nær ved å fullføre kvalifiseringsprosessen, som startet 10. juli, etter fire runder, inkludert sluttspillet som ble spilt mellom 21. og 28. august. Prosessen vil avgjøre hvilke 11 lag som er igjen fra den fullstendige listen over klubber som deltar i år.

36 lag vil delta: Noen kvalifiserte seg for flere måneder siden gjennom sine resultater i den hjemlige ligaen, andre kvalifiserte seg etter at de tapte playoff-kampene i Champions League i går, og de resterende 12 vil kvalifisere seg gjennom playoff-fasen, som finner sted i dag, med elleve kamper som starter kl. 17:00 CEST, 16 BST, og andre kl. 21:00 CEST, 20 BST.

Vel, 12 lag kvalifiserer seg på denne måten, men ett av dem har allerede gjort det: Brann, som slo AEK Larnaca 6-1 sammenlagt i går kveld, ettersom kampen ble spilt tidligere, og sendte Larnaca til Conference League.

Vi kommer til å oppdatere informasjonen etter hvert som kampdagen fortsetter og nye lag blir med i Europa League 2025/26.

Alle lag er kvalifisert for UEFA Europa League 2025/26:



England : Aston Villa, Nottingham Forest

Italia : Bologna, Roma

Spania Real Betis, Celta



Tyskland : Stuttgart, Freiburg

Frankrike : Lille, Lyon, Nice*

Nederland : Feyenoord*, Go Ahead Eagles

Portugal : Porto

Tyrkia : Fenerbahçe*

Tsjekkia : Viktoria Plzeň*

Skottland : Celtic*, Rangers*

Sveits : Basel*

Østerrike : Salzburg*, Sturm Graz*

Serbia : Crvena Zvezda*

Kroatien : GNK Dinamo

Norge : Brann**

Ungarn: Ferencváros*



*Lag som kvalifiserte seg etter å ha tapt Champions League-sluttspillet

**Lag som kvalifiserte seg fra Europa League-sluttspillet

Husk at når alle klubbene er kvalifisert i dag til enten Europa League eller Conference League (taperne i dag), vil trekningen finne sted i morgen, fredag, på samme tid for begge turneringer.

Etter det vil de åtte kampene i Europa League-ligaen bli spilt på :



Kampdag 1: 24. og 25. september 2025



Kampdag 2: 2. oktober 2025



Kampdag 3: 23. oktober 2025



Kampdag 4: 6. november 2025



Kampdag 5: 27. november 2025



Kampdag 6: 11. desember 2025



Kampdag 7: 22. januar 2026



Kampdag 8: 29. januar 2026

