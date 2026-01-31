Sport
Europa League-kalenderen for utslagsrundene med datoer og klokkeslett i februar
Denne fasen før åttendedelsfinalene finner sted 19. og 26. februar.
Trekningen til utslagsfasen fant sted fredag, og vi vet nå hvem som blir motstanderne til de lagene som ikke kvalifiserte seg direkte til åttedelsfinalene i UEFA Europa League. De åtte lagene som gikk videre var Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg og Roma, og må vente til 12. og 19. mars før 16-delsfinalene.
Etter trekningen ble kalenderen laget, og vi vet nå de nøyaktige datoene og klokkeslettene for sluttspillkampene som skal finne sted i slutten av februar :
Kamper den 19. februar
- Fenerbahçe mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK mot Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Ludogorets mot Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT
Kamper 26. februar
- Viktoria Plzeň mot Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ferencváros mot Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stuttgart mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna mot Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Genk mot GNK Dinamo: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nottingham Forest mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT
