Europa League-kalenderen for utslagsrundene med datoer og klokkeslett i februar

Trekningen til utslagsfasen fant sted fredag, og vi vet nå hvem som blir motstanderne til de lagene som ikke kvalifiserte seg direkte til åttedelsfinalene i UEFA Europa League. De åtte lagene som gikk videre var Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg og Roma, og må vente til 12. og 19. mars før 16-delsfinalene.

Etter trekningen ble kalenderen laget, og vi vet nå de nøyaktige datoene og klokkeslettene for sluttspillkampene som skal finne sted i slutten av februar :

Kamper den 19. februar



Fenerbahçe mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK mot Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ludogorets mot Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT



Kamper 26. februar



Viktoria Plzeň mot Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ferencváros mot Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT



Crvena Zvezda mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stuttgart mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna mot Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT



Genk mot GNK Dinamo: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nottingham Forest mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT



Gleder du deg til Europa League 2025/26?