Europa League-kamper å se i dag: første del av sluttspillet

Etter de første kampene i utslagsspillet i Champions League, fortsetter det med UEFA Europa League på torsdag: første runde av kampene som avgjør hvilke åtte lag som kvalifiserer seg til åttedelsfinalene i mars, med Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg og Roma.

Returoppgjøret i disse duellene finner sted torsdag 26. februar, med trekning fredag 27. februar, for å avgjøre parene til åttendedelsfinalene.

Europa League-kamper i kveld



Fenerbahçe mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK mot Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ludogorets mot Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT



Åttendedelsfinalene spilles 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 20. mai i Instanbul. Gleder du deg til Europa League 2025/26?