Europa League-kamper for kampdag 7, som starter tidligere denne uken

HQ

UEFA Europa League er også tilbake denne uken for nest siste kampdag i ligafasen. Som vanlig spilles de fleste kampene torsdag 23. januar... men ikke alle: Én kamp spilles onsdag ettermiddag, og én kamp ble spilt på torsdag, en 3-3-kamp mellom Galatasaray og Dynamo Kiev.

Onsdag kl. 16:30 norsk tid spiller Beşiktaş en kamp mot serieleder Athletic Club kl. 16:30 norsk tid. Beşiktaş, med to seire og fire tap, trenger en seier hvis de vil maksimere sjansene sine til å kvalifisere seg og komme blant de 24 beste (for øyeblikket 28. plass). Kampen ble spilt tidlig for å unngå at to kamper skulle spilles samtidig i byen (Istanbul).

Resten av kampene spilles på torsdag

Europa League kampprogram for torsdag 23. januar



AZ Alkmaar mot Roma (18:45 CET)



Porto mot Olympiakos (18:45 CET)



Viktoria Plzeň mot Anderlecht (18:45 CET)



Fenerbahçe mot Lyon (18:45 CET)



Bodø/Glimt mot Maccabi Tel Aviv (18:45 CET)



Malmö mot Twente (18:45 CET)



Qarabağ mot FCSB (18:45 CET)



Hoffenheim mot Tottenham Hotspur (18:45 CET)



Eintracht Frankfurt mot Ferencváros (21:00 CET)



RFS mot Ajax (21:00 CET)



Elfsborg mot Nice (21:00 CET)



Manchester United mot Rangers (21:00 CET)



PAOK mot Slavia Praha (21:00 CET)



Ludogorets mot Midtjylland (21:00 CET)



Union SG mot Braga (21:00 CET)



Lazio mot Real Sociedad (21:00 CET)