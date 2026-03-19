Europa League-kamper i dag med tider og resultater fra forrige uke

HQ

Den første kampen i åttedelsfinalene i Europa League ble ikke så spennende målmessig, men det positive er at de fleste kampene er åpne for returoppgjøret i dag. Kun Ferencváros lot Braga ha mer enn ett måls forsprang til returoppgjøret, men det tjente de ikke mye på, ettersom Braga slo dem 4-0 i kampen på onsdag, som ble flyttet opp.

Resten av kampene spilles i ettermiddag og kveld, og Genk, Porto, Midtjylland og Panathinaikos har en ettmålsledelse, vil det være nok til å bekrefte kvalifiseringen senere i dag?

Tider for Europa League-kampene torsdag 19. mars:



Freiburg mot Genk (0-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Lyon mot Celta (1-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland mot Nottingham Forest (1-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa mot Lille (1-0): 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto mot Stuttgart (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis mot Panathinaikos (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Roma mot Bologna (1-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Hvem tror du kvalifiserer seg til kvartfinalene i Europa League?