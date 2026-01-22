Europa League-kamper i kveld, 21. januar, og hvem som har kvalifisert seg så langt
Europa League vender tilbake i dag for nest siste kapittel i ligafasen.
På samme måte som Champions League har gjennomført nest siste kampdag i ligafasen, er også UEFAs klubbturnering Europa League nær ved å avslutte ligafasen denne måneden: nest siste kampdag er torsdag 22. januar, etterfulgt av siste kampdag 29. januar.
Akkurat nå er Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg og Ferencvaros bekreftet kvalifisert for neste runde. Husk at de åtte beste lagene går til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går til et utslagsspill i februar.
Nice Ferencvaros er det eneste laget som allerede er slått ut.
Europa League-program for i dag, torsdag 22. januar:
- Feyenoord mot Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe mot Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň vs Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Young Boys vs Lyon: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Freiburg vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Malmö vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann vs Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Roma mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Utrecht mot Genk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Salzburg vs Basel: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Ferencváros vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- GNK Dinamo vs FCSB: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nice mot Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Rangers mot Ludogorets: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Braga mot Nottingham Forest: 21:00 CET, 20:00 GMT
Kommende datoer for Europa League:
Den siste dagen i ligafasen er 29. januar, og alle kampene starter samtidig. Deretter vil det være trekning til utslagsfasen den 30. januar, som vil avgjøre parene til sluttspillet for lagene i midten av tabellen, som skal spilles mellom 19. og 26. februar 2026.
Deretter trekkes det igjen lodd til åttendedelsfinalene 27. februar, og de resterende datoene :
- Åttendedelsfinaler: 12. og 19. mars 2026
- Kvartfinaler 9. og 16. april 2026
- Semifinaler 30. april og 7. mai 2026
- Finale: 20. mai 2026 (Istanbul)
Følger du noen lag i Europa League i år?