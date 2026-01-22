Europa League-kamper i kveld, 21. januar, og hvem som har kvalifisert seg så langt

HQ

På samme måte som Champions League har gjennomført nest siste kampdag i ligafasen, er også UEFAs klubbturnering Europa League nær ved å avslutte ligafasen denne måneden: nest siste kampdag er torsdag 22. januar, etterfulgt av siste kampdag 29. januar.

Akkurat nå er Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg og Ferencvaros bekreftet kvalifisert for neste runde. Husk at de åtte beste lagene går til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går til et utslagsspill i februar.

Nice Ferencvaros er det eneste laget som allerede er slått ut.

Europa League-program for i dag, torsdag 22. januar:



Feyenoord mot Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT



Fenerbahçe mot Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT



Viktoria Plzeň vs Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT



Young Boys vs Lyon: 18:45 CET, 17:45 GMT



Freiburg vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Malmö vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT



Roma mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Utrecht mot Genk: 21:00 CET, 20:00 GMT



Salzburg vs Basel: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ferencváros vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT



GNK Dinamo vs FCSB: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nice mot Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rangers mot Ludogorets: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT



Braga mot Nottingham Forest: 21:00 CET, 20:00 GMT



Kommende datoer for Europa League:

Den siste dagen i ligafasen er 29. januar, og alle kampene starter samtidig. Deretter vil det være trekning til utslagsfasen den 30. januar, som vil avgjøre parene til sluttspillet for lagene i midten av tabellen, som skal spilles mellom 19. og 26. februar 2026.

Deretter trekkes det igjen lodd til åttendedelsfinalene 27. februar, og de resterende datoene :



Åttendedelsfinaler: 12. og 19. mars 2026



Kvartfinaler 9. og 16. april 2026



Semifinaler 30. april og 7. mai 2026



Finale: 20. mai 2026 (Istanbul)



Følger du noen lag i Europa League i år?