Europa League-kamper på torsdag og potensielle dueller før trekningen på fredag

Returkampene i åttedelsfinalene i Europa League spilles torsdag 26. februar, og noen av lagene har en god fordel fra forrige uke. Dagen etter foretas trekningen, som avgjør hvem som skal møtes i åttendedelsfinalene.

Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis og Roma får vite hvem de skal møte i åttedelsfinalene i morgen, og på grunn av at tabellen er delt i to halvdeler, har hvert lag bare to alternativer :



Ludogorets eller Ferencvaros mot Porto eller Braga



Celtic eller Stuttgart mot Porto eller Braga





Panathinaikos eller Viktoria Plzen mot Midtjylland eller Betis



Fenerbahçe eller Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis





GNK Dinamo eller Genk mot Freiburg eller Roma



Brann eller Bologna vs. Freiburg eller Roma





PAOK eller Celta vs. Lyon eller Aston Villa



Lille eller Crvena Zvezda vs. Lyon eller Aston Villa



Europa League-kamper torsdag 26. februar:



Ferencváros mot Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT



VfB Stuttgart mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT



Crvena Zvezda mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta Vigo mot PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nottingham Forest mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Genk vs Dinamo Zagreb: 21:00 CET, 20:00 GMT

