Europa League-kamper på torsdag og potensielle dueller før trekningen på fredag
Dette er de potensielle duellene i åttedelsfinalene i Europa League som avgjør fredagens trekning.
Returkampene i åttedelsfinalene i Europa League spilles torsdag 26. februar, og noen av lagene har en god fordel fra forrige uke. Dagen etter foretas trekningen, som avgjør hvem som skal møtes i åttendedelsfinalene.
Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis og Roma får vite hvem de skal møte i åttedelsfinalene i morgen, og på grunn av at tabellen er delt i to halvdeler, har hvert lag bare to alternativer :
- Ludogorets eller Ferencvaros mot Porto eller Braga
- Celtic eller Stuttgart mot Porto eller Braga
- Panathinaikos eller Viktoria Plzen mot Midtjylland eller Betis
- Fenerbahçe eller Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis
- GNK Dinamo eller Genk mot Freiburg eller Roma
- Brann eller Bologna vs. Freiburg eller Roma
- PAOK eller Celta vs. Lyon eller Aston Villa
- Lille eller Crvena Zvezda vs. Lyon eller Aston Villa
Europa League-kamper torsdag 26. februar:
- Ferencváros mot Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT
- VfB Stuttgart mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta Vigo mot PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nottingham Forest mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Genk vs Dinamo Zagreb: 21:00 CET, 20:00 GMT