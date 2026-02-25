Gamereactor

Europa League-kamper på torsdag og potensielle dueller før trekningen på fredag

Dette er de potensielle duellene i åttedelsfinalene i Europa League som avgjør fredagens trekning.

HQ

Returkampene i åttedelsfinalene i Europa League spilles torsdag 26. februar, og noen av lagene har en god fordel fra forrige uke. Dagen etter foretas trekningen, som avgjør hvem som skal møtes i åttendedelsfinalene.

Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis og Roma får vite hvem de skal møte i åttedelsfinalene i morgen, og på grunn av at tabellen er delt i to halvdeler, har hvert lag bare to alternativer :


  • Ludogorets eller Ferencvaros mot Porto eller Braga

  • Celtic eller Stuttgart mot Porto eller Braga



  • Panathinaikos eller Viktoria Plzen mot Midtjylland eller Betis

  • Fenerbahçe eller Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis



  • GNK Dinamo eller Genk mot Freiburg eller Roma

  • Brann eller Bologna vs. Freiburg eller Roma



  • PAOK eller Celta vs. Lyon eller Aston Villa

  • Lille eller Crvena Zvezda vs. Lyon eller Aston Villa

Europa League-kamper torsdag 26. februar:


  • Ferencváros mot Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • VfB Stuttgart mot Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Crvena Zvezda mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Celta Vigo mot PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Nottingham Forest mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Genk vs Dinamo Zagreb: 21:00 CET, 20:00 GMT

Raffaele Conti 88 / ShutterStock

