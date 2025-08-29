Europa League-loddtrekningen: Her er alle motstanderne for alle 36 lagene

HQ

De 36 lagene i UEFA Europa League kjenner allerede sine rivaler i ligafasen. Konkurransen starter i slutten av september, og det vil være åtte kampdager i ligafasen, frem til 29. januar 2029, med formatet du kanskje husker fra i fjor: De åtte beste lagene fra de 36 kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, og lagene på plassene 9-24 spiller en ekstra playoff-runde. I år, med noen endringer på grunn av fjorårets klager...

Etter trekningen som fant sted i Monaco på fredag, kjenner alle de 36 lagene sine rivaler: 4 kamper hjemme, 4 i utlandet, og aldri med lag fra samme land. 2 fra hver pott, for å sikre rettferdighet (fire potter delte lagene etter rangering).

Alle resultater fra trekningen av Europa League:

Pott 1

AS ROMA (H) Lille (H), Rangers (A), Viktoria Plzen (H), Celtic (A), Midtjylland (H), Nice (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A).

PORTO: Rangers (H), RB Salzburg (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Plzen (A), Nice (H), Nottingham Forest (A), Malmö (H), Utrecht (A).

RANGERS: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Ferencvaros (A), Ludogorets (H), Sturm Graz (A), Genk (H), Brann (A).

FEYENOORD Aston Villa (H), Real Betis (A), Celtic (H), Braga (A), Sturm Graz (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A).

LILLE: Dinamo Zagreb (H), Roma (A), PAOK (H), Crvena zvezda (A), Freiburg (H), Young Boys (A), Brann (H), Celta Vigo (A).

DINAMO ZAGREB: Real Betis (H), Lille (A), Fenerbahce (H), Maccabi Tel Aviv (A), FCSB (H), Midtjylland (A), Celta Vigo (H), Malmö (A).

REAL BETIS: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Lyon (H), PAOK (A), Nottingham Forest (H), Ludogorets (A), Utrecht (H), Genk (A).

RED BULL SALZBURG: Porto (H), Aston Villa (A), Ferencvaros (H), Lyon(A), Basel (H), Freiburg (A), Go Ahead Eagles (H), Bologna (A).

Aston Villa: RB Salzburg (H), Feyenoord (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)

Pott 2

FENERBAHCE Aston Villa (H), Dinamo Zagreb (A), Ferencvaros (H), Viktoria Plzen (A), Nice (H), FCSB (A), Stuttgart (H), Brann (A)

BRAGA: Feyenoord (H), Rangers (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Nice (A), Genk (H), Go Ahead Eagles (A)

CRVENA ZVEZDA: Lille (H), Porto (A), Celtic (H), Braga (A), FCSB (H), Sturm Graz (A), Celta Vigo (H), Malmö (A)

VIKTORIA PLZEN: Porto (H), Roma (A), Fenerbahce (H), Ferencvaros (A), Freiburg (H), Basel (A), Malmö (H), Panathinaikos (A)

LYON: RB Salzburg (H), Betis (A), PAOK (H), Maccabi Tel Aviv (A), Basel (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Utrecht (A)

PAOK: Real Betis (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Lyon (A), Young Boys (H), Ludogorets (A), Brann (H), Celta Vigo (A)

CELTIC: Roma (H), Feyenoord (A), Braga (H), Crvena zvezda (A), Stum Graz (H), FC Midjylland (A), Utrecht (H), Bologna (A).

FERENCVAROS: Rangers (H), RB Salzburg (A), Viktoria Plzen (H), Fenerbahce (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)

MACCABI TEL AVIV: Dinamo Zagreb (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Freiburg (A), Bologna (H), Stuttgart (A)

Pott 3

UNGE GUTTER: Lille (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Ludogorets (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A)

BASEL: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Viktoria Plzen (H), Lyon (A), FCSB (H), Freiburg (A), Stuttgart (H), Genk (A)

MIDTJYLLAND: Dinamo Zagreb (H), AS Roma (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Sturm Graz (H), Nottingham Forest (A), Genk (H), Brann (A)

LUDOGORETS: Real Betis (H), Rangers (A), PAOK (H), Ferencvaros (A), Nice (H), Young Boys (A), Celta (H), Malmö (A)

NOTTINGHAM FOREST Porto (H), Real Betis (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Midtjylland (H), Sturn Graz (A), Malmö (H), Utrecht (A).

FREIBURG: RB Salzburg (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Viktoria Plzen (A), Basel (H), Nice (A), Utrecht (H), Bologna (A)

STURM GRAZ: Rangers (H), Feyenoord (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Midtjylland (A), Brann (H), Panathinaikos (A)

FCSB: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Crvena zvezda (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)

NICE Roma (H), Porto (A), Braga (H), Fenerbahce (A), Freiburg (H), Ludogorets (A), Go Ahead Eagles (H), Celta Vigo (A)

Pott 4

BOLOGNA: RB Salzburg (H), Aston Villa (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Freiburg (H), FCSB (A), Brann (H), Celta Vigo (A)

CELTA VIGO: Lille (H), Dinamo Zagreb (A), PAOK (H), Crvena zvezda (A), Nice (H), Ludogorets (A), Bologna (H), Stuttgart (A)

STUTTGART: Feyenoord (H), AS Roma (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)

PANATHINAIKOS: Roma (H), Feyenoord (A), Viktoria Plzen (H), Ferencvaros (A), Sturm Graz (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Malmö (A)

MALMØ Dinamo Zagreb (H), Porto (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Plzen (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)

GÅ VIDERE EAGLES: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Braga (H), Lyon (A), FCSB (H), Nice (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A)

UTRECHT: Porto (H), Real Betis (A), Lyon (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Freiburg (A), Genk (H), Brann (A)

GENK: Real Betis (H), Rangers (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Basel (H), Midtjylland (A), Malmö (H), Utrecht (A)

BRANN: Rangers (H), Lille (A), Fenerbahce (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Sturm Graz (A), Utrecht (H), Bologna (A)