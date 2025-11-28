Europa League-resultater etter 5. kampdag: Lyon slår Tel Aviv, Aston Villa, Forest og Celtic triumferer

HQ

Europa League-kampdag 5 ble avsluttet med store resultater for Olympique Lyon, Bologna, Lille, Nottingham Forest og Stuttgart, mens Roma og Aston Villa vant knepent. Lyon slo Maccabi Tel Aviv 0-6 og troner øverst på tabellen, mens Midtjylland led sitt første nederlag mot Roma, som korrigerte kursen etter å ha tapt to kamper på rad.

Nottingham Forest tok også sin andre seier, noe som plasserte dem midt på tabellen og ga dem fornyet håp om en topp 8-kvalifisering, mens Celtic vant over Feyenoord (en omkamp fra europacupfinalen i 1970) og tok seg tilbake til playoffplassene.

Her er resultatene fra kampdag 5 i UEFA Europa League. De åtte lagene som i dag ville kvalifisert seg til åttendedelsfinalene, blant topp 8, er Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Braga og Porto.

Europa League - resultater fra 5. kampdag



Roma 2-1 Midtjylland



Aston Villa 2-1 Young Boys



Porto 3-0 Nice



Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg



Fenerbahçe 1-1 Ferencváros



Feyenoord 1-3 Celtic



Lille 4-0 GNK Dinamo



PAOK 1-1 Brann



Ludogorets 3-2 Celta



Bologna 4-1 Salzburg



Crvena Zvezda 1-0 FCSB



Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart



Genk 2-1 Basel



Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon



Nottingham Forest 3-0 Malmö



Panathinaikos 2-1 Sturm Graz



Rangers 1-1 Braga



Real Betis 2-1 Utrecht

