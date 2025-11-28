Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
Sport

Europa League-resultater etter 5. kampdag: Lyon slår Tel Aviv, Aston Villa, Forest og Celtic triumferer

Lyon slo Maccabi Tel Aviv 6-0 i Europa Leagues 5. serierunde og troner øverst i tabellen.

HQ

Europa League-kampdag 5 ble avsluttet med store resultater for Olympique Lyon, Bologna, Lille, Nottingham Forest og Stuttgart, mens Roma og Aston Villa vant knepent. Lyon slo Maccabi Tel Aviv 0-6 og troner øverst på tabellen, mens Midtjylland led sitt første nederlag mot Roma, som korrigerte kursen etter å ha tapt to kamper på rad.

Nottingham Forest tok også sin andre seier, noe som plasserte dem midt på tabellen og ga dem fornyet håp om en topp 8-kvalifisering, mens Celtic vant over Feyenoord (en omkamp fra europacupfinalen i 1970) og tok seg tilbake til playoffplassene.

Her er resultatene fra kampdag 5 i UEFA Europa League. De åtte lagene som i dag ville kvalifisert seg til åttendedelsfinalene, blant topp 8, er Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Braga og Porto.

Europa League - resultater fra 5. kampdag


  • Roma 2-1 Midtjylland

  • Aston Villa 2-1 Young Boys

  • Porto 3-0 Nice

  • Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg

  • Fenerbahçe 1-1 Ferencváros

  • Feyenoord 1-3 Celtic

  • Lille 4-0 GNK Dinamo

  • PAOK 1-1 Brann

  • Ludogorets 3-2 Celta

  • Bologna 4-1 Salzburg

  • Crvena Zvezda 1-0 FCSB

  • Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart

  • Genk 2-1 Basel

  • Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon

  • Nottingham Forest 3-0 Malmö

  • Panathinaikos 2-1 Sturm Graz

  • Rangers 1-1 Braga

  • Real Betis 2-1 Utrecht

OShuma / Shutterstock

