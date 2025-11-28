Europa League-resultater etter 5. kampdag: Lyon slår Tel Aviv, Aston Villa, Forest og Celtic triumferer
Lyon slo Maccabi Tel Aviv 6-0 i Europa Leagues 5. serierunde og troner øverst i tabellen.
Europa League-kampdag 5 ble avsluttet med store resultater for Olympique Lyon, Bologna, Lille, Nottingham Forest og Stuttgart, mens Roma og Aston Villa vant knepent. Lyon slo Maccabi Tel Aviv 0-6 og troner øverst på tabellen, mens Midtjylland led sitt første nederlag mot Roma, som korrigerte kursen etter å ha tapt to kamper på rad.
Nottingham Forest tok også sin andre seier, noe som plasserte dem midt på tabellen og ga dem fornyet håp om en topp 8-kvalifisering, mens Celtic vant over Feyenoord (en omkamp fra europacupfinalen i 1970) og tok seg tilbake til playoffplassene.
Her er resultatene fra kampdag 5 i UEFA Europa League. De åtte lagene som i dag ville kvalifisert seg til åttendedelsfinalene, blant topp 8, er Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Braga og Porto.
Europa League - resultater fra 5. kampdag
- Roma 2-1 Midtjylland
- Aston Villa 2-1 Young Boys
- Porto 3-0 Nice
- Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg
- Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
- Feyenoord 1-3 Celtic
- Lille 4-0 GNK Dinamo
- PAOK 1-1 Brann
- Ludogorets 3-2 Celta
- Bologna 4-1 Salzburg
- Crvena Zvezda 1-0 FCSB
- Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
- Genk 2-1 Basel
- Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon
- Nottingham Forest 3-0 Malmö
- Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
- Rangers 1-1 Braga
- Real Betis 2-1 Utrecht