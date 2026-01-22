Europa League-resultater etter torsdag 22. januar og hvem som har kvalifisert seg til play-off

HQ

Dette er uken da UEFA-konkurransene er tilbake: etter Champions League tirsdag og onsdag, har Europa League også avsluttet den syvende og nest siste runden i ligafasen.

Akkurat nå er dette lagene som har bekreftet tilstedeværelse i de neste rundene: Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg og Ferencvaros. Husk at de åtte beste lagene går videre til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går videre til et utslagsspill i februar.

Europa League-resultater for torsdag 22. januar:



SC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv



Brann 3 - 3 Midtjylland



Bologna 2 - 2 Celtic



Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda



PAOK 2 - 0 Real Betis



Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz



Young Boys 0 - 1 Lyon



Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto



Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa



Braga 1 - 0 Nottingam Forest



Rangers 1 - 0 Ludogorets



Dinamo Zagreb 4 - 1 FCSB



Celta Vigo 2 - 1 Lille



Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles



Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos



Red Bull Salzburg 3 - 1 Basel



Roma 2 - 0 Stuttgart



Ranger 1 - 0 Ludogorets



Den siste dagen i ligafasen er 29. januar, og alle kampene starter samtidig. Trekningen til utslagsrundene skjer 30. januar, og de spilles mellom 19. og 26. februar 2026.

Åttendedelsfinalene spilles i mars, og finalen i Europa League 2025/26 spilles 20. mai i Instanbul.