Europa League-resultater etter torsdag 22. januar og hvem som har kvalifisert seg til play-off

Resultater fra nest siste kampdag i Europa League - ligafasen.

HQ

Dette er uken da UEFA-konkurransene er tilbake: etter Champions League tirsdag og onsdag, har Europa League også avsluttet den syvende og nest siste runden i ligafasen.

Akkurat nå er dette lagene som har bekreftet tilstedeværelse i de neste rundene: Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg og Ferencvaros. Husk at de åtte beste lagene går videre til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går videre til et utslagsspill i februar.

Europa League-resultater for torsdag 22. januar:


  • SC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv

  • Brann 3 - 3 Midtjylland

  • Bologna 2 - 2 Celtic

  • Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda

  • PAOK 2 - 0 Real Betis

  • Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz

  • Young Boys 0 - 1 Lyon

  • Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto

  • Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa

  • Braga 1 - 0 Nottingam Forest

  • Rangers 1 - 0 Ludogorets

  • Dinamo Zagreb 4 - 1 FCSB

  • Celta Vigo 2 - 1 Lille

  • Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles

  • Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos

  • Red Bull Salzburg 3 - 1 Basel

  • Roma 2 - 0 Stuttgart

  • Ranger 1 - 0 Ludogorets

Den siste dagen i ligafasen er 29. januar, og alle kampene starter samtidig. Trekningen til utslagsrundene skjer 30. januar, og de spilles mellom 19. og 26. februar 2026.

Åttendedelsfinalene spilles i mars, og finalen i Europa League 2025/26 spilles 20. mai i Instanbul.

