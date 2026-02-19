Europa League-resultater fra 19. februar: Lagene som "nesten" er kvalifisert for åttedelsfinalene

HQ

Den første delen av utslagsrunden i UEFA Europa League er ferdigspilt, og noen lag står med en og en halv fot i åttendedelsfinalene neste måned... mens andre vil trenge et mirakel for å komme inn. Blant de som ble hardt straffet i dag er Celtic, Fenerbahçe og Dinamo Zagreb, med to eller tre mål imot før returoppgjøret neste uke.

Men Nottingham Forest, Stuttgart, Ludogorets, Genk, Celta Vigo, Bologna og Crvena zvezda vil ha fordel i den andre delen av utslagsspillet, som spilles neste torsdag, 26. februar.

Dette er resultatene av UEFA Europa League-kampene 19. februar:



PAOK 1-2 Celta Vigo



Brann 0-1 Bologna



Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest



Dinamo Zagreb 1-3 Genk



Ludogorets 2-1 Ferencváros



LOSC 0-1 Crvena zvezda



Celtic 1-4 Stuttgart



Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen



Åttendedelsfinalene spilles 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 20. mai i Istanbul. Følger du med på Europa League i år?