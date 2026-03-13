Sport
Europa League: resultater fra den skuffende innledningen av åttedelsfinalene
Det positive er at alle utslagsrundene fortsatt er åpne og vil bli avgjort neste uke.
HQ
Den første kampen i åttedelsfinalene i UEFA Europa League var... litt underveldende? Sammenlignet med de store smellene i Champions League, var resultatene på den nedre siden, bare enere og toere, med Ferencávros som det eneste laget som gikk derfra med mer enn et overskytende mål.
Det gode er selvfølgelig at alle utslagsrundene fortsatt er åpne i neste uke. Det inkluderer noen favoritter som Betis eller Nottingham Forest, som tapte på torsdag, og som må komme tilbake på sine stadioner neste uke, torsdag 19. mars.
Europa League-resultater torsdag 12. mars
- Lille 0-1 Aston Villa
- Stuttgart 1-2 Porto
- Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
- Bologna 1-1 Roma
- Celta 1-1 Lyon
- Panathinaikos 1-0 Real Betis
- Genk 1-0 Freiburg
- Ferencváros 2-0 Braga
Europa League-kamper neste uke:
Onsdag 18. mars
- Braga mot Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT
Torsdag 19. mars
- Freiburg mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Lyon mot Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aston Villa mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis mot Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT