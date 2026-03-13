Europa League: resultater fra den skuffende innledningen av åttedelsfinalene

HQ

Den første kampen i åttedelsfinalene i UEFA Europa League var... litt underveldende? Sammenlignet med de store smellene i Champions League, var resultatene på den nedre siden, bare enere og toere, med Ferencávros som det eneste laget som gikk derfra med mer enn et overskytende mål.

Det gode er selvfølgelig at alle utslagsrundene fortsatt er åpne i neste uke. Det inkluderer noen favoritter som Betis eller Nottingham Forest, som tapte på torsdag, og som må komme tilbake på sine stadioner neste uke, torsdag 19. mars.

Europa League-resultater torsdag 12. mars



Lille 0-1 Aston Villa



Stuttgart 1-2 Porto



Nottingham Forest 0-1 Midtjylland



Bologna 1-1 Roma



Celta 1-1 Lyon



Panathinaikos 1-0 Real Betis



Genk 1-0 Freiburg



Ferencváros 2-0 Braga



Europa League-kamper neste uke:

Onsdag 18. mars



Braga mot Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT



Torsdag 19. mars



Freiburg mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Lyon mot Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto vs Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis mot Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Roma vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT

