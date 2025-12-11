Europa League-resultater fra kampdag 6: Hvem kvalifiserer seg i kveld?

HQ

UEFA Conference League avholdt kampdag 6 av 8 i ligafasen torsdag 11. desember, før de går på vinterpause. Resultatene gjør at Aston Villa, den store favoritten til å vinne denne turneringen ifølge analytikerne, er tilbake i topp tre: tredjeplass med 15 poeng, det samme som Lyon og Midtjylland, med fem seire og ett tap. Real Betis, som ble nummer to i Conference League i fjor, etter å ha tapt for Chelsea, er nummer fire.

De seks øverste lagene, med 14 eller 15 poeng, har faktisk sikret seg kvalifisering til neste fase: Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg og Ferencvaros. De to andre lagene, Braga og Porto, med 13 poeng, fullfører topp 8 på tabellen: det er de som vil kvalifisere seg direkte til 16-delsfinalene.

På den andre siden av tabellen er Nice allerede eliminert, med null poeng, uten sjanser til å nå 24. plass...

Europa League-resultater fra 11. desember



Young Boys 1-0 Lille



Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis



Midtjylland 1-0 Genk



Utrecht 1-2 Nottingham Forest



Ferencváros 2-1 Rangers



Ludogorets 3-3 PAOK



Celta Vigo 1-2 Bologna



Nice 0-1 Braga



Sturm Graz 0-1 Røde Stjerne Beograd



Stuttgart 4-1 Maccabi Tel Aviv



Basel 1-2 Aston Villa



Celtic 0-3 Roma



Porto 2-1 Malmö



Lyon 2-1 Go Ahead Eagles



FCSB 4-3 Feyenoord



SC Freiburg 1-0 RB Salzburg



Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen



Brann 0-4 Fenerbahçe



Europa League fortsetter ikke før 22. januar, med nest siste kampdag, etterfulgt av siste kampdag 28. januar, og da får vi vite hvilke av de åtte beste lagene som kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, og hvilke lag mellom 9 og 24 som skal spille utslagsspill i februar.

Følger du med på UEFA Europa League i år? Hvem tror du vinner i år?