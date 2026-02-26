Sport
Europa League-resultater fra torsdag, hvem er kvalifisert til åttedelsfinalene?
Dette er de 16 siste lagene i UEFA Europa League, og hvordan åttendedelsfinalene blir.
HQ
Europa League-lagene er ferdige med sine kamper i utslagsfasen, og disse åtte nye lagene slutter seg til de andre åtte som kvalifiserte seg gjennom ligafasen som kvalifiserte seg forrige måned. Etter de to utslagskampene som ble spilt forrige uke og denne uken, er dette de samlede resultatene:
Europa League-resultater fra utslagsspillene
- Ferencváros 2-0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros vinner 3-2 sammenlagt)
- Røde Stjerne Beograd 0-2 Lille (Lille vinner 2-1 sammenlagt)
- Genk 3-3 Dinamo Zagreb (Genk vinner 6-4 sammenlagt etter ekstraomganger)
- VfB Stuttgart 0-1 Celtic (Stuttgart vinner 4-2 sammenlagt)
- Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos (Panathinaikos vinner på straffesparkkonkurranse etter 3-3 sammenlagt)
- Bologna 1-0 SK Brann (Bologna vinner 2-0 sammenlagt)
- Celta Vigo 1-0 PAOK (Celta vinner 3-1 sammenlagt)
- Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (Forest vinner 4-2 sammenlagt)
Disse åtte lagene er sammen med Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis og Roma i åttedelsfinalene, og de får vite hvem de møter i trekningen fredag 27. februar kl. 13:00 CET, 12:00 GMT. Det er bare to valg for hvert lag, følgende :
- Ferencvaros mot Porto eller Braga
- Stuttgart mot Porto eller Braga
- Panathinaikos mot Midtjylland eller Betis
- Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis
- Genk mot Freiburg eller Roma
- Bologna mot Freiburg eller Roma
- Celta mot Lyon eller Aston Villa
- Lille mot Lyon eller Aston Villa
Etter trekningen spilles åttendedelsfinalene 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 20. mai i Istanbul. Følger du med på Europa League i år?