Europa League-resultater fra torsdag, hvem er kvalifisert til åttedelsfinalene?

Europa League-lagene er ferdige med sine kamper i utslagsfasen, og disse åtte nye lagene slutter seg til de andre åtte som kvalifiserte seg gjennom ligafasen som kvalifiserte seg forrige måned. Etter de to utslagskampene som ble spilt forrige uke og denne uken, er dette de samlede resultatene:

Europa League-resultater fra utslagsspillene



Ferencváros 2-0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros vinner 3-2 sammenlagt)



Røde Stjerne Beograd 0-2 Lille (Lille vinner 2-1 sammenlagt)



Genk 3-3 Dinamo Zagreb (Genk vinner 6-4 sammenlagt etter ekstraomganger)



VfB Stuttgart 0-1 Celtic (Stuttgart vinner 4-2 sammenlagt)



Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos (Panathinaikos vinner på straffesparkkonkurranse etter 3-3 sammenlagt)



Bologna 1-0 SK Brann (Bologna vinner 2-0 sammenlagt)



Celta Vigo 1-0 PAOK (Celta vinner 3-1 sammenlagt)



Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (Forest vinner 4-2 sammenlagt)



Disse åtte lagene er sammen med Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis og Roma i åttedelsfinalene, og de får vite hvem de møter i trekningen fredag 27. februar kl. 13:00 CET, 12:00 GMT. Det er bare to valg for hvert lag, følgende :



Ferencvaros mot Porto eller Braga



Stuttgart mot Porto eller Braga





Panathinaikos mot Midtjylland eller Betis



Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis





Genk mot Freiburg eller Roma



Bologna mot Freiburg eller Roma





Celta mot Lyon eller Aston Villa



Lille mot Lyon eller Aston Villa



Etter trekningen spilles åttendedelsfinalene 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 20. mai i Istanbul. Følger du med på Europa League i år?