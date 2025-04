Europa League-semifinalene etter Manchester Uniteds heroiske comeback

HQ

Kvartfinalen i Europa League mellom Lazio og Manchester United vil bli husket for ettertiden. En thriller på ni mål, med fem mål på overtid, en rekord i store europeiske turneringer, som resulterte i at Manchester United nådde semifinalen og kanskje gjorde opp for den katastrofale sesongen på hjemmebane, med et mål av Harry Maguire i det 121. minutt som ingen United-fans noen gang vil glemme.

Men sannheten er at i motsetning til de forutsigbare returkampene i kvartfinalene i Champions League, leverte Europa League spenning, med Lazio som kom tilbake i Roma på overtid og ekstraomganger, før Bodø/Glimt svarte og tvang kampen ut i en straffesparkkonkurranse fylt med feil på begge sider, som det norske laget til slutt vant.

Athletic Club eliminerte skotske Rangers, mens det eneste gjenværende tyske laget, Eintracht Frankfurt, tapte for Tottenham på hjemmebane. Dermed er semifinalene avgjort, og vil finne sted om to uker:

Europa League-semifinaler 2025

Torsdag 1. mai:



Athletic - Manchester United



Tottenham - Bodø/Glimt



Torsdag 8. mai



Manchester United - Athletic



Bodø/Glimt - Tottenham