Europa League starter denne uken, men vær obs: Datoer og klokkeslett er annerledes for kampdag 1

UEFAs klubbturneringer startet i forrige uke med Champions League, og nå er turen kommet til den nest øverste turneringen, Europa League. Normalt spilles Europa League på torsdager, samme uke som de to andre UEFA-turneringene: Champions League er i søkelyset på tirsdager og onsdager, mens Europa League og Conference League spilles samtidig på torsdager.

På sesongens første kampdag blir det ikke slik. Europa League vil stå i fokus denne uken, onsdag og torsdag 24. og 25. september. Neste uke går det tilbake til det vanlige opplegget (alle tre turneringene på de vanlige dagene).

Dette blir den første av åtte kampdager, mellom september 2025 og januar 2026, som en del av ligafasen som vil avgjøre hvilke av de 36 lagene som kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene og sluttspillet imellom (for lag som ender på 9-24 på tabellen). Husk at i dette formatet, som ble lansert i fjor, er det ingen returkamper: Lagene møter åtte forskjellige rivaler til sammen.

UEFA Europa League 2025/26 - tidsplan for ligafasen

Tidene som vises er CEST (en time tidligere i Storbritannia).

Onsdag 24. september



Midtjylland mot Sturm Graz (18:45)



PAOK mot Maccabi Tel Aviv (18:45)



Crvena Zvezda mot Celtic (21:00)



GNK Dinamo mot Fenerbahçe (21:00)



Malmö mot Ludogorets (21:00)



Nice mot Roma (21:00)



Real Betis mot Nottingham Forest (21:00)



Braga mot Feyenoord (21:00)



Freiburg mot Basel (21:00)



Torsdag 25. september



Go Ahead Eagles mot FCSB (18:45)



Lille mot Brann (18:45)



Aston Villa mot Bologna (21:00)



Young Boys mot Panathinaikos (21:00)



Salzburg mot Porto (21:00)



Utrecht mot Lyon (21:00)



Ferencváros mot Viktoria Plzeň (21:00)



Rangers mot Genk (21:00)



Stuttgart mot Celta Vigo (21:00)



Her er det fullstendige programmet for Europa League 2025/26.

