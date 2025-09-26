Europa League-tabell etter åpningskampene, datoer for kampdag 2

HQ

Europa League har allerede startet. Denne uken ble den første av åtte kampdager fra ligafasen spilt, og de første tre poengene ble delt ut. Det vil fortsatt ta litt tid for de beste lagene i Europa League å konsolidere seg på tabellen, men hvem var heldige i sin første runde i ligafasen?

Husk at bare de 8 første klubbene av 36 kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, og lagene mellom 9 og 24 må spille et ekstra sluttspill. Og med de nye reglene er tabellposisjonen enda viktigere enn før...

Av 36 lag vant 14 lag sine debutkamper og tok 3 poeng. Ved uavgjort til slutt avgjøres plasseringen etter målforskjell, deretter scorede mål, scorede mål på bortebane, antall seire, antall borteseire.

Europa League-tabell (per 26. september 2025)



Panathinaikos (3 poeng, GD: 3)

Dinamo Zagreb (3 poeng, GD: 2)

Midtjylland (3 poeng, GD: 2)

Ludogorets (3 poeng, GD: 1)

Roma (3 poeng, GD: 1)

Freiburg (3 poeng, GD: 1)

LOSC (3 poeng, GD: 1)

Stuttgart (3 poeng, GD: 1)

FCSB (3 poeng, GD: 1)

Genk (3 poeng, GD: 1)

Lyon (3 poeng, GD: 1)

Porto (3 poeng, GD: 1)

Aston Villa (3 poeng, GD: 1)

Braga (3 poeng, GD: 1)

Nottingham Forest (1 poeng, GD: 0)

Betis (1 poeng, GD: 0)

Celtic (1 poeng, GD: 0)

Viktoria Plzen (1 poeng, GD: 0)

Ferencvaros (1 poeng, GD: 0)

Crvena zvezda (1 poeng, GD: 0)

Maccabi Tel Aviv (1 poeng, GD: 0)

PAOK (1 poeng, GD: 0)

Basel (0 poeng, GD: -1)

Brann (0 poeng, GD: -1)

Celta Vigo (0 poeng, GD: -1)

Malmö (0 poeng, GD: -1)

Nice (0 poeng, GD: -1)

Bologna (0 poeng, GD: -1)

Feyenoord (0 poeng, GD: -1)

Go Ahead Eagles (0 poeng, GD: -1)

Rangers (0 poeng, GD: -1)

Utrecht (0 poeng, GD: -1)

Fenerbahce (0 poeng, GD: -2)

Sturm Graz (0 poeng, GD: -2)

Young Boys (0 poeng, GD: -3)



Når spilles kampdag 2?

Det vil ikke ta lang tid før Europa League fortsetter: neste uke spilles kampdag 2, sammen med kampdag 2 fra Champions League, og debuten til Conference League. Fra nå av vil Europa League alltid spilles på torsdager.

Kampdag 2: Torsdag 2. oktober



Roma mot Lille (18:45 CET, 17:45 BST)



Bologna mot Freiburg (18:45)



Celtic mot Braga (18:45)



Viktoria Plzeň mot Malmö (18:45)



Fenerbahçe mot Nice (18:45)



FCSB mot Young Boys (18:45)



Panathinaikos mot Go Ahead Eagles (18:45)



Ludogorets mot Real Betis (18:45)



Brann mot Utrecht (18:45)



Basel mot Stuttgart (21:00 CET, 20:00 BST)



Porto mot Crvena Zvezda (21:00)



Feyenoord mot Aston Villa (21:00)



Genk mot Ferencváros (21:00)



Maccabi Tel Aviv mot GNK Dinamo (21:00)



Nottingham Forest mot Midtjylland (21:00)



Lyon mot Salzburg (21:00)



Celta mot PAOK (21:00)



Sturm Graz mot Rangers (21:00)

