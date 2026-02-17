Europa må forberede seg på en global oppvarming på opptil 3 °C, advarer forskere

HQ

Et medlem av European Scientific Advisory Board on Climate Change har oppfordret europeiske myndigheter til å forberede seg på en potensiell global temperaturstigning på 3 °C innen 2100, og advarer om at dagens tilpasningsinnsats kommer til kort. Maarten van Aalst sier at Europa allerede "betaler en pris" for utilstrekkelige forberedelser, men understreker at det ikke er "rakettforskning" å forbedre motstandskraften.

I en ny rapport beskriver det rådgivende utvalget eksisterende tilpasningstiltak som utilstrekkelige og ofte for trege, og anbefaler at myndighetene stresstester politikken for en verden som er 2,8-3,3 °C varmere enn førindustrielle nivåer. En slik oppvarming vil langt overstige 1,5 °C-målet som er satt i Paris-avtalen, og øke risikoen for mer intense hetebølger, oversvømmelser og skogbranner.

Nylige katastrofer har understreket Europas sårbarhet, blant annet dødelige oversvømmelser i Tyskland og Spania og stadig mer alvorlig sommervarme som tar livet av titusener hvert år. Eksperter sier at stigende temperaturer forsterker ekstremværet og avslører svakheter i infrastruktur og beredskapsplanlegging...