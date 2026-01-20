Europa må slutte å smigre Trump på grunn av Grønland, advarer tidligere NATO-sjef

HQ

Tidligere generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, har advart om at Europa må slutte å forsøke å smigre USAs president Donald Trump og i stedet svare med styrke og samhold på hans krav om Grønland, og kaller krisen den alvorligste utfordringen for alliansen siden den ble opprettet i 1949.

I et intervju med Reuters tirsdag sa Rasmussen at Trumps insistering på at Grønland, et halvautonomt dansk territorium, skulle bli en del av USA, risikerte å undergrave NATOs fundament. "Det er virkelig NATOs fremtid som står på spill," sa Rasmussen fra World Economic Forum i Davos.

Rasmussen, som var Danmarks statsminister fra 2001 til 2009 og NATOs generalsekretær fra 2009 til 2014, sa at forsonende taktikker hadde feilet. " Tiden for smiger er over. Det fungerer ikke", sa han. " Faktum er at Trump bare respekterer makt og styrke. Og samhold. Det er akkurat det Europa bør demonstrere akkurat nå."

Han hevdet at Europa bør være forberedt på å gjengjelde økonomisk hvis Washington gjør alvor av truslene om å innføre toll på NATO-allierte som sender tropper til Grønland. Rasmussen sa at EUs anti-tvangsinstrument, som noen ganger beskrives som EUs økonomiske "bazooka", bør vurderes seriøst som et svar.

Macrons budskap til Trump:

Min venn. Vi er helt på linje når det gjelder Syria. Vi kan gjøre store ting når det gjelder Iran. Jeg forstår ikke hva du gjør på Grønland. La oss prøve å bygge store ting: 1) Jeg kan arrangere et G7-møte etter Davos i Paris torsdag ettermiddag. Jeg kan invitere ukrainerne, danskene, syrerne og russerne i margen. 2) La oss spise middag sammen i Paris på torsdag før du reiser tilbake til USA. Emmanuel

Anders Fogh Rasmussen // Shutterstock

Trump har sagt at USAs eierskap av Grønland er avgjørende for USAs nasjonale sikkerhet, og har advart om toll på flere europeiske land dersom USA ikke får lov til å overta territoriet. I en nylig utveksling av tekstmeldinger med Norges statsminister sa Trump at han hadde "gjort mer for NATO enn noen annen person siden grunnleggelsen", og at alliansen nå burde "gjøre noe for USA".

Rasmussen sa at han ikke direkte kritiserte dagens NATO-ledere, inkludert generalsekretær Mark Rutte, som offentlig har hyllet Trump. Han sa imidlertid at Europa nå trengte en annen strategi. "Europa må vise at det kan handle sammen og forsvare sine kjerneinteresser," sa han.

For å løse krisen foreslo Rasmussen en "trepunktsplan". For det første foreslo han å oppdatere en forsvarsavtale fra 1951 mellom USA og Danmark, slik at den åpner for et sterkere NATO-nærvær på Grønland, i stedet for ensidig amerikansk kontroll.

For det andre tok han til orde for en transatlantisk investeringspakt for å gjøre det mulig for amerikanske og europeiske selskaper å utvikle Grønlands mineralressurser i fellesskap. For det tredje foreslo han en "stabiliserings- og robusthetspakt" for å hindre kinesiske og russiske investeringer i kritiske grønlandske sektorer.

Rasmussen sa at han ennå ikke formelt hadde presentert planen for danske eller andre europeiske regjeringer, men at han hadde til hensikt å ta den opp med politiske beslutningstakere som deltok på Davos-møtet. "Jeg håper at en tilførsel av noe konkret kan bringe hele denne diskusjonen inn i en mer konstruktiv fase," sa han.