Europa når et vippepunkt for ren energi

HQ

For første gang har vind- og solenergi gått forbi fossilt brensel som EUs viktigste strømkilde. I 2025 produserte turbiner og solcellepaneler 30 % av EUs strøm, og gikk dermed forbi kull, olje og gass, som til sammen sto for 29 %, ifølge en ny årlig gjennomgang. Forskerne beskriver skiftet som et "viktig vendepunkt", ikke bare for klimapolitikken, men også for Europas politiske og økonomiske sikkerhet.

"Dette gjelder mer enn bare kraftsektoren", sier Beatrice Petrovich fra tenketanken Ember, som står bak rapporten. Etter hvert som geopolitikken blir mer ustabil, har Europa blitt stadig mer skeptisk til sin avhengighet av importert fossilt brensel. Den siste tidens spenninger med USA, som er Europas største leverandør av flytende naturgass, og usikkerheten i de globale energimarkedene har bare forsterket denne bekymringen.

Ren energi // Shutterstock

Milepælen ble i stor grad drevet frem av en kraftig økning i solenergi, som nådde rekordhøye 13 % av EUs elektrisitetsforsyning i fjor. I fem land, deriblant det velkjente skyfylte Nederland, sto solenergi for mer enn en femtedel av den totale kraftforsyningen. Vindkraft gikk noe ned sammenlignet med 2024, men forble den nest største energikilden totalt sett, med en andel på 17 % av elektrisiteten i hele unionen.

Fossilt brensel fortsatte derimot sin lange retrett. Kullforbruket falt til et historisk lavt nivå og sto for mindre enn 10 % av EUs kraftproduksjon, hovedsakelig i Tyskland og Polen. Gassproduksjonen økte noe på grunn av svak vannkraftproduksjon, men den var fortsatt langt under toppnivået i 2019. Analytikere sier at den største utfordringen nå ikke lenger er å produsere ren kraft, men å bygge nett, batterier og fleksibilitet som trengs for å håndtere den.