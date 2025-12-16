Europa oppretter en kommisjon for å vurdere krigsskadene i Ukraina

HQ

Europeiske ledere samlet seg i Haag tirsdag for å lansere en internasjonal kommisjon som skal kompensere Ukraina for hundrevis av milliarder dollar i skader forårsaket av Russlands invasjon, ifølge offisielle uttalelser.

Den Haag-baserte kommisjonen skal vurdere krav knyttet til ødeleggelser og påståtte krigsforbrytelser som følge av Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij deltok på endagskonferansen sammen med høytstående europeiske tjenestemenn, inkludert EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas.

Om initiativet

Initiativet, som Nederland og Europarådet er medarrangører av, kommer samtidig som diplomatiske anstrengelser ledet av USA forsøker å få en slutt på den nesten fire år lange krigen.

"En konflikt kan ikke løses fullt ut uten at noen stilles til ansvar", sier Nederlands utenriksminister David van Weel til journalister. "En del av denne ansvarliggjøringen er å betale for den skaden som har skjedd."

Kommisjonen vil bygge videre på Register for skader i Ukraina, som allerede har mottatt mer enn 80 000 krav fra enkeltpersoner, selskaper og offentlige organer. Kravene dekker et bredt spekter av tap, blant annet ødelagte hjem, skader på infrastruktur, brudd på menneskerettighetene og påståtte krigsforbrytelser.

Fortsatt uløste saker

Hvordan kompensasjonen til slutt skal utbetales, er fortsatt uavklart. Europeiske tjenestemenn har diskutert å bruke russiske statlige eiendeler som EU har frosset, sammen med bidrag fra medlemslandene, selv om Moskva har advart om at slike tiltak vil være ulovlige og har truet med represalier.

"Målet er å få validert krav som til syvende og sist vil bli betalt av Russland", sa Van Weel, og la til at kommisjonen i seg selv ikke gir noen garanti for betaling.

Kreml har gjentatte ganger avvist beskyldninger om krigsforbrytelser og avviser vestlige forsøk på å bruke nedfrosne russiske eiendeler til å finansiere Ukrainas gjenoppbygging.

Mer enn 50 land og EU

Mer enn 50 land og EU har utarbeidet et utkast til en Europarådskonvensjon for å etablere kommisjonen. Konvensjonen vil tre i kraft når den er ratifisert av minst 25 signatarer, og når tilstrekkelig finansiering er sikret. Det forventes at over 35 land vil undertegne konvensjonen.

Verdensbanken anslår at Ukraina vil trenge rundt 524 milliarder dollar til gjenoppbygging i løpet av det neste tiåret, et tall som ikke inkluderer skader forårsaket av russiske angrep i år.

Kommisjonen er ment å utgjøre den andre pilaren i en internasjonal kompensasjonsmekanisme for Ukraina, som skal gjennomgå krav og fastsette erstatninger fra sak til sak.