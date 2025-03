Europa-Park starter sin 50-årsjubileumssesong i dag med nye forlystelser, show og arrangementer hele året

HQ

Europa-Park, en av Europas største og mest besøkte fornøyelsesparker, åpner for publikum i dag (22. mars) og begynner feiringen av sitt 50-årsjubileum. Europa-Park ligger sørvest i Tyskland, nær Stuttgart og grensene til Frankrike og Sveits, og er en av de mest internasjonale temaparkene, med 20 temaområder inspirert av land fra hele kontinentet, og har siden åpningen i 1975 begeistret, underholdt og begeistret både familier og spenningssøkende.

I anledning 50-årsjubileet har parken forberedt en rekke nyheter, og de starter med en ny forlystelse: GRAND PRIX EDventure, en familievennlig, interaktiv 3D-forlystelse som i seg selv er inspirert av en ny animasjonsfilm, Grand Prix of Europe, som parken selv har produsert med sine maskoter, musene Ed & Edda, og som vil få kinodistribusjon av Warner Bros. til sommeren. Forlystelsen vil åpne senere i år.

Besøkende vil kunne glede seg over en ny parade samt arrangementer gjennom hele året, inkludert temafester med kultur og mat fra forskjellige europeiske land, med høydepunkter som bursdagsfesten som arrangeres 12. juli.

Alt dette kommer i tillegg til den nye forlystelsen som åpnet i fjor: Voltron Nevera, en multi-rutsjebane med syv inversjoner, en bortenfor vertikal lansering og et nytt kroatisk temaområde, som uten tvil har blitt en av Europas beste berg-og-dal-baner. Og det er planer for fremtiden: På en pressekonferanse denne måneden kunngjorde Europa-Park opprettelsen av et nytt temaområde basert i fyrstedømmet Monaco i 2026, som naturlig nok vil sette fokus på Formel 1 Grand Prix - med tilsynelatende et nytt tema av den ikoniske Silver Star-banen - og nye show i samarbeid med artistene fra Cirque de Monte-Carlo.

