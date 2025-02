Europa sikrer FN-seier over USA i striden om Ukraina-løsning

HQ

I en oppsiktsvekkende diplomatisk manøver lyktes europeiske nasjoner med å omforme en FN-resolusjon som opprinnelig var utarbeidet av USA for å markere treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina, ved å legge inn sterkere formuleringer til støtte for Kiev (via Reuters).

Avstemningen, der Washington til slutt avsto fra å stemme, gjenspeiler en økende bekymring blant europeiske allierte over president Donald Trumps engasjement med Russland i fredsforhandlingene. Mens det opprinnelige amerikanske utkastet var relativt nøytralt, fremhevet de europeiske endringsforslagene Russlands fullskala invasjon og forsterket Ukrainas suverenitet i henhold til FNs prinsipper.

Den endelige versjonen fikk 93 stemmer for, mens 73 land avsto fra å stemme og åtte var imot. I mellomtiden ble Russlands forsøk på å få inn en formulering om å ta tak i de grunnleggende årsakene til krigen bestemt avvist, noe som signaliserte et tilbakeslag for Moskvas narrativ. Resolusjonens vedtak understreker den økende splittelsen mellom USA og Europa når det gjelder strategien for Ukraina, nå som fredsforhandlingene nærmer seg.