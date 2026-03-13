Europa kritiserer USA for å lette på de russiske oljesanksjonene: Risikerer å fylle "Putins krigskasser"

HQ

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har kritisert Trump-administrasjonens beslutning om å midlertidig oppheve sanksjonene mot russisk olje, og advarer om at lettelser i restriksjonene undergraver presset på Moskva midt i den pågående Ukraina-konflikten. Merz sa at beslutningen, som er ment å lette de skyhøye globale energiprisene forårsaket av den amerikansk-israelske krigen mot Iran, var "feil", og insisterte på at støtten til Ukraina må forbli fast til tross for krisen i Midtøsten.

Unntaket, som ble kunngjort av USAs finansminister Scott Bessent, gjør det mulig for land å kjøpe russisk olje som allerede er på havet i 30 dager. Washington fremstilte tiltaket som snevert målrettet, og hevdet at det ikke ville være til vesentlig fordel for Russlands regjering, siden de fleste oljeinntektene hentes inn på utvinningsstedet. Kritikerne i Europa, deriblant Merz og Frankrikes president Emmanuel Macron, hevdet likevel at beslutningen risikerer å fylle "Putins krigskasse" i en tid da russisk energioverskudd kan finansiere ytterligere aggresjon.

De globale oljemarkedene er fortsatt volatile. Brent-oljen ble omsatt for over 100 dollar fatet til tross for at Irans angrep i Golfen og den nesten stengte Hormuzstredet fortsetter å forstyrre oljestrømmen. Det internasjonale energibyrået godkjente nylig den største frigjøringen fra de strategiske reservene noensinne (400 millioner fat) for å motvirke den historiske forsyningsforstyrrelsen. Likevel advarer analytikere om at Midtøsten-konflikten, inkludert Irans utvinning av stredet, kan drive prisene enda høyere, og noen prognoser peker mot 200 dollar fatet hvis spenningene vedvarer.