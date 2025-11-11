Europa studerer en ny måte å brødfø mennesker på vei til Månen og Mars: Ut av tynn luft og astronautpiss

HQ

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har satt i gang et prosjekt for å utvikle en bærekraftig matkilde for oppdrag i verdensrommet. Prosjektet HOBI-WAN, som er en del av ESAs Terrae Novae Exploration Programme, skal teste Solein, et protein i pulverform som er laget av mikrober, luft og elektrisitet. Ifølge en nylig uttalelse kan proteinet gjøre det mulig for astronauter å dyrke mat i verdensrommet med minimale ressurser.

På jorden bruker man ammoniakk som nitrogenkilde i produksjonen av Solein, men i verdensrommet vil prosessen være avhengig av urea, en forbindelse som finnes i astronauturin. ESA har som mål å sikre at mikrobene vokser like effektivt i mikrogravitasjon som de gjør på jorden, og å overvinne utfordringer i oppførselen til gasser og væsker som påvirker næringsstoff- og gasstransport.

Fra laboratoriet til bane rundt jorda

I løpet av de neste åtte månedene skal Solar Foods og OHB System AG utvikle teknologien som trengs for å teste Solein-produksjonen under romforhold. Hvis det lykkes, vil proteinet bli produsert om bord på den Internasjonale romstasjonen (ISS), noe som markerer første gang gassfermentering har blitt forsøkt i bane rundt jorda.

ESA understreker at Solein kan forbedre autonomien, motstandsdyktigheten og velværet til astronauter på langvarige oppdrag. Innovasjonen blir sett på som et viktig skritt mot bærekraftig menneskelig tilstedeværelse på månen og, etter hvert, Mars, der tradisjonell matforsyning er upraktisk eller umulig.